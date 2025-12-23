兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

台北車站、中山商圈隨機殺人案震驚全台，27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，遭余家昶挺身制止，導致張文攜帶的汽油彈大部分當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，然而余家昶也遭張文刺死。而張文犯案後墜樓身亡，壓力隨即轉移到家人身上。對此，80歲余媽媽雖為兒子遇害感到悲慟，仍懇請大眾不要指責張文的父母，另外她也透露唯一的願望，就是看到兒子進入忠烈祠。

▲余媽媽忍痛請大家不要苛責張文父母。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，57歲余家昶家住桃園，從事金融相關行業，每日通勤台北上下班，案發當時他下班準備返家，卻遭張文持刀狠刺，左側肺葉、左心房遭一刀貫穿，經緊急送醫搶救，仍宣告不治，而余家昶的80歲老母親得知消息後，整日以淚洗面，幾天下來靠著信仰的力量才逐漸平靜。

余媽媽表示，她不知道張文的動機是什麼，台灣人也都不認識他，現在張文也往生了，但願社會大眾給張文父母有個安慰，「事情是他們的兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係」，同時雙手合十祝福張文父母身體健康。

對於張文的暴行，余媽媽表示「沒有怨他」，認為張文應該是有甚麼心理不舒服而發生這種事，她強調希望大家都要平安、要提高警覺，「現在的社會就是不一樣」。同時余媽媽也謝謝全台的關心，她為兒子感到光榮，而現在唯一的希望就是看到兒子進入忠烈祠。

▼余母透露余家昶很講義氣，遇事會挺身而出。（圖／民眾提供）