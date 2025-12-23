　
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗台灣有事論　趙世通：蓄意顛覆戰後國際秩序

▲▼「第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會」，趙世通、王建朗。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦副主任趙世通。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利暨台灣光復80周年，高市早苗「台灣有事論」風波引發中日齟齬，迄今尚未平息。大陸國台辦副主任趙世通今（23）日於一場活動上批評，日方舉動是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也是要破壞地區和平、世界和平的圖謀，他並敦促日本政府撤回言行。

由中國抗日戰爭史學會、台灣光復紀念協會主辦的「第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會」，23日在北京的中國歷史研究院舉辦。據了解，該書由兩岸學者共同編寫完成，全書約60萬字。

出席會議的台灣人士包括台灣光復紀念協會理事長、退役上將陳廷寵，台灣光復紀念協會執行長蔣友松等。陸方則有共軍退役上將劉精松、退役中將張學東，以及大陸國台辦副主任趙世通、交流局局長李京文等。部分抗日英烈的家屬代表及兩岸抗戰史學界學者和大學青年學生也與會。

趙世通於致辭中表示，要重溫台灣光復歷史，堅決捍衛抗戰勝利成果和戰後國際秩序。他稱，「抗日戰爭的勝利，使台灣從日本50年殖民統治中解放出來，重回祖國懷抱」，開羅宣言、波茨坦公告等一系列具有國際法效力的文件，都確認了中國對台灣的主權。

趙世通強調，「台灣光復、回歸祖國是戰後國際秩序的重要組成部分，其法律基礎和歷史事實清晰，不容篡改和否認」。

▲▼「第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會」，趙世通、陳廷寵、蔣友松。（圖／記者陳冠宇攝）

▲第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會在北京舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

對於日本首相高市早苗「台灣有事論」，趙世通說，這是當前值得兩岸同胞和國際社會高度重視、高度警惕的動向，特別是在日本戰敗投降80年的重要歷史時刻，日本政府不但不深刻反思歷史罪責，汲取歷史教訓，反而蓄意地挑釁戰後國際秩序，破壞中日關係政治基礎，不遵守對中國政府履行的政治承諾，傷害中國人民的感情，「我們不禁要問日本究竟想做什麼？日本要往何處去？」

趙世通強調，日方舉動是對戰後國際秩序的蓄意顛覆之舉，也是要破壞地區和平、世界和平的圖謀，所以他敦促日本政府撤回錯誤言行，要汲取歷史教訓，不要在錯誤的道路上越走越遠。

▼台灣光復紀念協會執行長蔣友松。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼「第七屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會暨《中華民族抗日戰爭大事記》新書發布會」，趙世通、陳廷寵、蔣友松。（圖／記者陳冠宇攝）

抗戰台灣光復國台辦趙世通高市早苗台灣有事

