大陸 大陸焦點 特派現場

陳玉珍提離島自貿區　國台辦：有利金馬的事都「樂觀其成」

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨立委陳玉珍近日提出增訂金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，大陸國台辦對此表態稱，只要是有利於兩岸同胞利益福祉包括金門、馬祖發展的事，「我們都樂觀其成」。

陳玉珍提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂金門、馬祖設置「自由貿易示範區」，被綠營質疑為「『一國兩制』實驗區」鋪路。陸委會表示，當前兩岸情勢複雜，涉兩岸往來事宜須在兩岸條例架構下處理。

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日於例行記者會上回應，「只要是有利於兩岸同胞利益福祉包括金門、馬祖發展的事，我們都樂觀其成。民進黨當局為謀取政治私利，漠視民眾意願和金門、馬祖發展需要，罔顧金門、馬祖民生和民眾呼聲，站在民意的對立面，不得人心。」

▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼國民黨立委陳玉珍16日出席茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

另對於民進黨立委林宜瑾日前提案修改「兩岸人民關係條例」，用「台灣與中華人民共和國」定位兩岸關係，並刪除原條文中「國家統一前」字眼；爾後，媒體報導稱已撤案，而林宜瑾則說是「尚未成案」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日於例行記者會上表示，該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，妄圖改變世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國的台海現狀，赤裸裸推動「法理台獨」，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，用心險惡、性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陳斌華稱，如果「台獨」分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，「我們必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊」。

01/05 全台詐欺最新數據

