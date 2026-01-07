　
大陸 大陸焦點 特派現場

動物方城市2超越復仇者聯盟！　成中國史上最賣座好萊塢電影

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》。（資料照／迪士尼提供，下同）

文／中央社

「動物方城市2」打破「復仇者聯盟：終局之戰」紀錄，成為在中國影史上票房最高的好萊塢電影。截至5日，該片在中國票房為人民幣42.51億元（約新台幣191億元）。

中國官媒環球時報報導引述中國票務平台貓眼數據指出，「瘋狂動物城2」6日（台譯：動物方城市2）超越2019年的「復仇者聯盟4：終局之戰」，成為中國影史票房最高的進口電影。

該片以42.51億元的票房成績打破了「復仇者聯盟4：終局之戰」先前創下的42.5億元的紀錄，刷新中國非超級英雄題材進口電影票房的新里程碑。

「瘋狂動物城2」於2025年11月26日在中國與北美同步上映，在中國影評平台豆瓣上獲得8.4分評價，累計超過64.5萬名用戶評分。

這部電影打破了多項紀錄，包括2025年11月29日單日票房高達7.38億元，創下中國進口電影單日票房最高紀錄。同時，它也是繼2022年的「阿凡達：水之道」之後，首部在中國票房突破10億元的進口電影。

報導引述華特迪士尼中國董事總經理章溟表示，近十年來，該系列電影在中國觀眾心中一直占據著「特殊地位」。上海迪士尼擁有全球唯一的「瘋狂動物城」主題樂園，在續集上映前舉辦了一場大型宣傳活動。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

《哪吒2》以154億成中國2025年票房冠軍

《哪吒2》以154億成中國2025年票房冠軍

2025年中國電影市場交出亮眼成績單，全年總票房達518.32億元（人民幣，下同），其中國產電影全年共有51部影片票房突破1億元，國產片就占了33部。動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）以154.46億元票房奪下年度冠軍。

《動物方城市2》全球票房突破十億美元

《動物方城市2》全球票房突破十億美元

《動物方城市2》心理測驗快來玩

《動物方城市2》心理測驗快來玩

為何《動物方城市2》在中國票房大爆

為何《動物方城市2》在中國票房大爆

上映不到1週！《動物方城市2》票房碾壓陸市場

上映不到1週！《動物方城市2》票房碾壓陸市場

