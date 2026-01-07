　
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆駱駝隊重走絲綢之路　歷經5個月徒步抵洛陽遞上「通關文牒」

▲新疆駱駝隊抵達河南洛陽。（圖／翻攝極目新聞）

▲新疆駱駝隊抵達河南洛陽。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

歷時五個多月、徒步近三千公里，一支來自新疆東天山的駱駝隊，沿著古絲綢之路北道一路朝「中原」前進，於今（7）日上午抵達河南洛陽定鼎門。進入洛陽古城後，駱駝隊以仿古儀式遞上象徵過路許可的「通關文牒」，重現古代絲路商隊入城情境，吸引大批民眾圍觀。

《極目新聞》報導，2026年1月7日上午，來自新疆東天山的駱駝隊終於到達河南洛陽定鼎門，當地舉行了隆重的歡迎儀式。新疆駱駝隊一行到達定鼎門後，領隊手持「通關文牒」交付身穿古裝的主持人，並獻上駝奶，主持人表示「通關文牒」無誤，准許入關，並回贈美酒。

▲新疆駱駝隊抵達河南洛陽。（圖／翻攝極目新聞）

河南省文化和旅遊廳指出，定鼎門是絲綢之路商隊由西向東抵達洛陽的第一道城門，歷史上曾是隋唐時期絲路貿易的重要「通關口岸」，見證大量胡商牽引駱駝進入東都洛陽的繁盛景象。

活動現場，定鼎門外聚集不少民眾，身穿民族服飾的隊員向群眾揮手致意，部分成員更站在駱駝背上表演，現場掌聲不斷。駝隊領隊蔣曉亮提到，駱駝隊7日上午10時先前往定鼎門參加迎接儀式，隨後再前往漢魏洛陽故城遺址參訪。

蔣曉亮表示，此行一路走來相當不易，沿途獲得各地民眾支持，也感謝洛陽方面的熱情接待，「駱駝隊計畫在沿線城市短暫停留，希望讓更多人透過駱駝，記住來自新疆東天山的這支隊伍。」

▲新疆駱駝隊抵達河南洛陽。（圖／翻攝極目新聞）

這支駱駝隊2025年8月22日自新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣得勝門出發，由33匹駱駝、30多名隊員組成，沿古絲綢之路北道徒步前行，目的地為河南洛陽。

負責隨行攝影的嚴先生表示，隊伍成員來自四個民族，除33峰駱駝外，還有3匹馬、3條狗同行，並配置4輛補給車保障生活所需，「每天上午9時30分出發，行走至下午5、6時，每日行程約20至30多公里，至今已行走近3000公里。」

嚴先生強調，團隊希望透過徒步牽引駱駝的方式，親身體驗古代絲路商旅行程，傳遞絲路精神，同時進行文化交流，推廣新疆的文化觀光與特色產品。
 

01/05 全台詐欺最新數據

