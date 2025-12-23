從流程檢視到制度創新　雲林縣府以透明晶質獎檢驗實力

▲張麗善表示，縣府長期以「廉能雲林」為治理目標。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

被視為政府廉能治理最高榮譽的「透明晶質獎」，不僅是反貪指標，更象徵制度成熟與行政透明的實踐成果。雲林縣政府為展現依法行政、資訊公開與廉政治理的具體成效，推派地政事務所參加第四屆透明晶質獎，並跨局處成立輔導小組，系統性盤點作業流程，強化參獎品質，展現以制度深化廉能的治理企圖。

為精進參獎內容，昨（22）日召開參獎申請書初稿審查會議，除參獎機關與輔導小組成員到場外，亦邀請三位具學術與實務背景的外部專家與會，包括世新大學行政管理學系副教授陳俊明、國防部政風室前主任李凌雲，以及中央研究院政風室主任黃淑琪，共同從政策設計、風險控管與制度透明等面向，逐項檢視申請書內容，提供具體修正與強化建議。

雲林縣長張麗善在會中勉勵同仁指出，清廉是公務員的第二生命，更是政府施政能否取得民眾信任的根本。政府若能落實廉能透明，不僅能提升行政效能，也有助於營造安心投資與穩定發展的城市環境。她強調，公部門的使命不只在於提供服務，更在於建立一個公平、透明、有效率且值得信賴的治理體系，確保公共資源被妥善運用。

張麗善表示，縣府長期以「廉能雲林」為治理目標，透過簡政便民、資訊公開與防貪機制，提升行政效率與公共服務品質。此次推派斗六地政事務所參獎，不只是單一機關的榮譽，更期待成為縣內各機關標竿，重新檢視內部流程，找出可能不透明或易滋生弊端的環節，並將公開透明的觀念內化為日常公務的一部分，實踐「以廉能為本，提升城市競爭力」的核心價值。

政風處長邢啓春指出，「廉能」與「透明」是民眾信任政府的兩大支柱，透明晶質獎正是透過正向激勵機制，鼓勵政府機關主動揭露資訊、強化風險管理並推動廉政創新。藉由參獎過程，能將開放政府與行政透明的理念，具體連結到機關業務與作業流程中，進一步檢視制度是否真正發揮興利防弊的效果，讓廉政治理不只停留在口號，而能成為可被檢驗、可持續精進的治理實踐。

▲雲林縣政府召開透明晶質獎參獎申請書初稿審查會議，邀集學界與實務界專家共同把關。（圖／記者游瓊華翻攝）