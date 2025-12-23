　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國白酒賣不動　酒廠老闆：感覺年輕人都不喝了

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

文／中央社

中國從達官貴人到販夫走卒都愛喝的白酒，如今出現「賣不動」的情況。除了經濟疲弱，網路直播賣白酒甚至出現只有3個人觀看的情況外，更有從業逾40年的酒廠老闆直指，感覺中國年輕人都不喝白酒了，主要都是中老年人在消費。

山東官媒海報新聞報導，貴州茅台等級最高的「飛天茅台」，今年12月12日每瓶的市場批發參考價，跌破人民幣1499元（約新台幣6710元）的官方建議售價，是茅台自2013年以來，首度在「常規市場條件下」（COVID-19疫情不算）跌破建議售價。

此後，以飛天茅台為代表的茅台酒價格波動，引發中國大眾對整個白酒行業榮枯的高度關注。而綜合中國民眾反映及媒體報導，茅台、五糧液等高檔白酒的銷售量及售價，今年來均呈下滑趨勢。

根據報導，茅台原產地、貴州省仁懷市茅台鎮大山堡酒業負責人羅延申無奈地說，該公司今年以來的的銷量幾乎腰斬，「茅台都賣不好，我們能好嗎？」。

▲喝酒,飲酒,白酒。（圖／CFP）

羅延申表示，酒都壓在手中，資金回籠困難，酒廠裡用來存酒的酒罐、酒壇幾乎都裝滿了，整個廠裡存了有將近500公噸的酒，沒有辦法，乾脆停產。

從業40多年的羅延申感嘆，白酒這個行業起起落落很正常，且酒這種產品只要保存得當，並不怕放，但現在他要面臨的是新的挑戰。「我感覺年輕人都不喝白酒了，主要是我們這個年齡段的人在消費，現在年輕人就喝點啤酒，喝點飲料，把事就談了」。

報導指出，茅台鎮上著名的「白酒一條街」，當年景氣好時街上人滿為患，如今不少店鋪卻關門招租。羅延申說，那時酒甚至還沒出廠就有訂單和訂金來了，如今冷清了許多，不少店鋪已經歇業，這在以往是難以想像的。而有些店鋪是因為租期未到，不然關的更多。而他的店面是自己的房子，否則他也可能把店鋪關了。

根據報導，有的白酒業者為跟上潮流，也開始以網路直播賣酒。但報導指出，17日晚間，仁懷市一家以網路直播便宜賣酒的業者頻道上，線上只有3個人在觀看。

▲茅台酒一瓶漲到6900元　原料高粱一斤竟只能「賤賣33元」。（圖／視覺中國） 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
監理站突發「6千元」獎金！超嚴條件曝光
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

陸「金飾1g漲至6280元」！　大批買家哀嚎：漲得太離譜了

中國白酒賣不動　酒廠老闆：感覺年輕人都不喝了

陸女地中海郵輪上「人間蒸發」　船公司證實：沒辦離船手續

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

人民幣升值成趨勢　中國新能源汽車出口影響有限

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

邱垂正：大陸差別對待　「只讓藍委去」不讓海基會去

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

陸「金飾1g漲至6280元」！　大批買家哀嚎：漲得太離譜了

中國白酒賣不動　酒廠老闆：感覺年輕人都不喝了

陸女地中海郵輪上「人間蒸發」　船公司證實：沒辦離船手續

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

人民幣升值成趨勢　中國新能源汽車出口影響有限

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

邱垂正：大陸差別對待　「只讓藍委去」不讓海基會去

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

【會跑的1個億】台灣路上驚見Mercedes-AMG One！被超跑震驚到只剩語助詞

大陸熱門新聞

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

開車到一半「天降母雞」！駕駛直接收編成寵物

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

聊色也不行？陸2026起向好友發淫穢訊息將違法

死去的長子回來了！　上海民警「撞臉」假扮兒子12年

吉林發現「大型金礦」

北京降「糖霜雪」網讚：每一幀都是桌布

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

陸女郵輪上「人間蒸發」　沒辦離船手續

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

陸4歲女童染梅毒！奶奶「愛的舉動」害了她

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口 4年研發亮相...有望端上餐桌

更多熱門

相關新聞

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

河南鄭州近期傳出飛天茅台行情異動，53度飛天茅台在百榮世貿商城等批發市場，一度跌破官方指導價1499元（人民幣，下同），短暫下探後雖有回升，但整體市場情緒明顯轉向謹慎。曾被視為「理財產品」的飛天茅台，如今卻讓不少囤貨商苦不堪言，有黃牛在這輪價格回調中，一批貨虧損竟超過三十萬元。

飛天茅台酒1天漲價4次　專家：進入快速出清期

飛天茅台酒1天漲價4次　專家：進入快速出清期

超市量販指定酒款「買2送1」　單瓶最低229元

超市量販指定酒款「買2送1」　單瓶最低229元

傳說中的增值神物又來了！

傳說中的增值神物又來了！

稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣

稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣

關鍵字：

白酒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面