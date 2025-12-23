中國白酒賣不動　酒廠老闆：感覺年輕人都不喝了

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）



文／中央社

中國從達官貴人到販夫走卒都愛喝的白酒，如今出現「賣不動」的情況。除了經濟疲弱，網路直播賣白酒甚至出現只有3個人觀看的情況外，更有從業逾40年的酒廠老闆直指，感覺中國年輕人都不喝白酒了，主要都是中老年人在消費。

山東官媒海報新聞報導，貴州茅台等級最高的「飛天茅台」，今年12月12日每瓶的市場批發參考價，跌破人民幣1499元（約新台幣6710元）的官方建議售價，是茅台自2013年以來，首度在「常規市場條件下」（COVID-19疫情不算）跌破建議售價。

此後，以飛天茅台為代表的茅台酒價格波動，引發中國大眾對整個白酒行業榮枯的高度關注。而綜合中國民眾反映及媒體報導，茅台、五糧液等高檔白酒的銷售量及售價，今年來均呈下滑趨勢。

根據報導，茅台原產地、貴州省仁懷市茅台鎮大山堡酒業負責人羅延申無奈地說，該公司今年以來的的銷量幾乎腰斬，「茅台都賣不好，我們能好嗎？」。

羅延申表示，酒都壓在手中，資金回籠困難，酒廠裡用來存酒的酒罐、酒壇幾乎都裝滿了，整個廠裡存了有將近500公噸的酒，沒有辦法，乾脆停產。

從業40多年的羅延申感嘆，白酒這個行業起起落落很正常，且酒這種產品只要保存得當，並不怕放，但現在他要面臨的是新的挑戰。「我感覺年輕人都不喝白酒了，主要是我們這個年齡段的人在消費，現在年輕人就喝點啤酒，喝點飲料，把事就談了」。

報導指出，茅台鎮上著名的「白酒一條街」，當年景氣好時街上人滿為患，如今不少店鋪卻關門招租。羅延申說，那時酒甚至還沒出廠就有訂單和訂金來了，如今冷清了許多，不少店鋪已經歇業，這在以往是難以想像的。而有些店鋪是因為租期未到，不然關的更多。而他的店面是自己的房子，否則他也可能把店鋪關了。

根據報導，有的白酒業者為跟上潮流，也開始以網路直播賣酒。但報導指出，17日晚間，仁懷市一家以網路直播便宜賣酒的業者頻道上，線上只有3個人在觀看。