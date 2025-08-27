　
傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

▲▼ 白酒,高粱酒,58金高,千日醇,厚蔘風味,饕客,人蔘,金門高粱。（圖／黑松提供）

▲歷經10年歲月自然陳化，意外發現這批「奇蹟厚蔘香」，讓人不禁打趣，「這瓶高粱根本是被人蔘魂附體！」（圖／黑松提供，下同）

消費中心／綜合報導

愛喝高粱的饕客們注意！在高粱酒圈流傳已久的58度金門高粱酒(俗稱白金龍)三大夢幻風味「人蔘、葡萄、泡泡膠」，靠著自然陳化、無法複製的獨特韻味，深受廣大酒迷喜愛。其中在民國86年灌裝的白金龍，竟在極少批次中發現了濃烈蔘香，而造就了傳奇地位，市價飆近萬元，但仍一瓶難求。

如今，在老饕圈驚喜傳出：一款堪比重現當年經典蔘香的高粱酒，悄然登場！這款逸品，正是今年度意外被尋獲的「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」，歷經十年自然陳化，濃厚蔘韻層層釋放，連專業品酒師都直呼「這蔘香，不輸86年白金龍厚蔘味批次老酒！」。更驚喜的是，這批極為罕見的千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）售價千元有找，立刻掀起酒迷搶購熱潮，不少人打趣的說：「這瓶高粱酒根本就是被人蔘魂附體，這次再不下手，不知道何時才能再有奇蹟發生！」

58金高千日醇是市場銷售第一的金高老酒品牌，以其獨特的老酒熟成倉用心照顧每一瓶酒，在全時溫濕度監控和微厭氧熟成環境下，讓陳化效果更好。正因細心呵護，才能在這次2015年封存的批次中，意外發現這批「奇蹟厚蔘香」！

▲▼ 白酒,高粱酒,58金高,千日醇,厚蔘風味,饕客,人蔘,金門高粱。（圖／黑松提供）

▲風味堪比萬元級傳奇老酒的「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」千元有找掀搶購熱潮。

86年灌裝白金龍蔘香老酒的特色在於入口即散發濃郁蔘感，瞬間充盈口中，深受廣大酒迷喜愛，成就在酒界無可取代的傳奇地位。如今千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）經過歲月淬鍊，竟也迸發出足以媲美當年的蔘香韻味。它以深厚沉穩的穀香為底，一開瓶即撲鼻而來，接續是香料與皮革感，最後一股扎實蔘香穿透而出，迷人層次，引人垂涎。喝下之後延續著鼻間的蔘香，與糧香漸次融合，舒展出一抹藥草與穀殼感。喉韻深長，在舌根處留下乾果、礦土氣息；餘味緊實且溫順不刺激，展現厚蔘風格的深沉底蘊。如此稀世逸品，讓饕客們各個摩拳擦掌，畢竟錯過這次，不知道要再等上多久才能再度邂逅。

目前市面上蔘味老金高的行情已逼近萬元大關，即便財力雄厚，也不見得有機會一睹風采。此次「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」驚喜現身，價格卻不到十分一，加上數量稀少，增值潛力無可限量，預計將再次掀起白酒市場的收藏熱潮！自8月20日起，「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」於7-ELEVEN開放預購、全台各地酒類專賣店陸續開賣，規格為 300ml 二入盒裝，建議售價980元，實際價格與庫存依各通路為準。

更多詳細資訊、購買通路，這裡看：58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）

▲▼ 白酒,高粱酒,58金高,千日醇,厚蔘風味,饕客,人蔘,金門高粱。（圖／黑松提供）

▲細心呵護才獲老天眷顧，在黑松獨特老酒熟成倉中意外發現的濃厚蔘香老酒。

陸研究生帶半斤五糧液搭高鐵被拒 2分鐘「咕嚕咕嚕」乾掉驚呆眾人

陸研究生帶半斤五糧液搭高鐵被拒 2分鐘「咕嚕咕嚕」乾掉驚呆眾人

大陸一名23歲碩士研究生小黃（化名）近日欲攜帶開封過的五糧液搭高鐵，過安檢時被拒，情急之下，他竟在安檢口前，兩分鐘內直接喝掉半斤白酒，驚呆包括安檢人員在內的在場眾人。事後，小黃透露，當天是聚會後準備返家，因時間緊迫無法寄送，才決定現場「乾完」。

讓AI幫你點酒！KK Bar獨創6款高粱特調快閃華山

讓AI幫你點酒！KK Bar獨創6款高粱特調快閃華山

「福建水釀的」　馬英九：喝過金門高粱請舉手

「福建水釀的」　馬英九：喝過金門高粱請舉手

反制酒測？他下車乾掉整瓶酒：我被攔才喝

反制酒測？他下車乾掉整瓶酒：我被攔才喝

