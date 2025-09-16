傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

▲「戰酒黑金龍3.6L金箔酒－琥珀蟠龍」限量登場，國寶級工藝巨瓶搭配9999純金箔，光芒在琥珀酒液間閃耀流轉，彰顯尊榮與收藏價值！（圖／品牌提供，下同）

酒饕與收藏家們久等了，「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」年度新品終於問世！這款各路玩家期待已久的定番，不僅是一瓶酒，更被視為是收藏品等級的酒款，歷年入手者最津津樂道的，包括短期內就增值五成以上的珍稀性，讓不少藏家即使不喝，也必然要搶來收藏。每年上市前夕，都成為全民矚目的話題之作！

今年推出的「戰酒黑金龍3.6L金箔酒－琥珀蟠龍」，延續一瓶難求的傳統，再度以限量姿態問世。引人矚目的外觀是由國寶級師傅耗時手工燒製的巨無霸立體蟠龍巨瓶，而添入瓶中的「9999汽化式純金箔」在潔淨無瑕的酒液間閃耀流轉，散發出無與倫比的光芒，尊爵不凡的象徵與收藏價值，盡顯於此，無需多言。

霸氣鉅作，奠定珍藏價值的國寶級工藝傳承

在烈酒收藏市場上，真正具有紀念性的作品，往往不只考驗酒體風味，更在於瓶身所展現的工藝與格局。瓶身是第一印象，也是價值的起點，愈是高端的限量酒款，愈要求在設計與製作上臻於完美，「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」正是如此。

「戰酒黑金龍3.6L琥珀蟠龍」之所以備受矚目，正因其背後匯聚了匠心與傳承。霸氣外顯的巨無霸瓶身，是由平均年齡超過七十歲的國寶級老師傅純手工燒製，他們在高達攝氏1,200度的烈焰窯爐旁，承受著超過50度的酷熱環境，反覆翻轉4公斤重的玻璃膏，才能逐步塑形完成這只巨瓶。製程相當艱鉅，一旦出現瑕疵便必須全部報廢重來，因此每位師傅每日的產量不到十支。然而正是這樣的嚴謹與極致，奠定了這只「琥珀蟠龍」的難能可貴與稀世價值。

瓶身完成後，還得再由具備30年經驗的彩繪師傅逐一手繪琥珀蟠龍，龍麟層次分明、姿態栩栩如生，接著再搭配獸首瓶蓋與專屬LED燈座等，將霸氣與儀式感推向極致。可以想見這不僅是一瓶烈酒，更是能隨時間增值的藝術典藏，背後更承載了老師傅一生技藝與文化傳承，讓每一瓶琥珀蟠龍都成為獨一無二、值得世代流傳的精品。

安全至上，喝得到純度高達9999的奢華黃金

真正奢華的靈魂有部分也來自酒液中閃耀流轉的純金箔。為了堅持完整溯源以及符合最高安全標準，特別選用的是源自台灣銀行、經第三方檢測純度高達99.99%的金塊，並且需在無人、無菌的環境中，以汽化技術打造成奈米級金箔，才能在酒液中展現出點點星光般的奢華光采。

每一縷彷彿閃耀無比奢華的金光，更同步經過中國醫藥大學實驗室長年、嚴謹的實驗驗證，確保對人體無任何風險，才能自信入酒。這份對安全與純粹的極致追求，與坊間常見以人工捶打、甚至混雜銀、銅等來路不明金箔完全不同。

正因如此，戰酒黑金龍才能以「喝得到的純黃金」樹立市場標竿，讓收藏家深信這份光芒不僅奢華，更顯精湛工藝與珍稀價值。

戰酒黑金龍酒體國際金獎三連霸，品味與收藏的雙重肯定

「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」的價值，不只有奢華耀眼的瓶身設計，其內涵同樣榮獲世界級肯定！內裝戰酒黑金龍酒體，承襲自黑金剛王室血統，以「甘、冽、醇、順」的口感，征服國際專業評審挑剔的味蕾，連續3年摘下舊金山世界烈酒競賽金牌，締造傲人佳績。

令酒饕們念念不忘是，在初入口時就能感受到自然散發出的水梨與清新花香，隨後梅子、奶油與辛香料層層交織，構築出細膩而飽滿的層次感。隨後拉長的尾韻，悠長而柔順，呼應初飲時的優雅，帶來極具魅力的平衡表現。這樣的風味，既有王者的氣勢，也不失在細節上的細膩追求，只需一口就令人傾心。

限量珍稀，身分與品味的永恆註記

根據品牌透露，「戰酒黑金龍3.6L金箔酒－琥珀蟠龍」預計限量推出9,500瓶，每瓶皆有專屬編號，保證其獨一無二。建議售價為10,800元，內容物包括巨無霸酒瓶、鎮場獸首、倒酒器與專屬LED燈座。自9月15日起，於全家便利商店及全台菸酒專賣店同步開放預購（數量有限，賣完為止）。承載著時光淬鍊的無暇酒液，靜待懂得它的知音，將這份稀世之美納入珍藏。

