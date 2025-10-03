　
超市量販指定酒款「買2送1」　波爾多紅酒最低229元

▲▼家樂福年度最大「Wine Fai」酒展推出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福年度最大「Wine Fair」酒展推出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

家樂福年度最大「Wine Fai」酒展10月24日至11月23日登場，包括近300支葡萄酒、氣泡酒，活動期間祭出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠，還有來自法國波爾多紅酒單瓶最低只要229元。

▲▼家樂福年度最大「Wine Fai」酒展推出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠。（圖／業者提供）

▲今年針對初階品嚐的消費者，推薦超過百支初階葡萄酒、氣泡酒。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

家樂福表示，「Wine Fair」長年來一直是愛酒老饕們指標門路，不過今年也針對入門、初階品嚐的消費者，推薦超過百支初階葡萄酒、氣泡酒。鎖定親民價與知名酒莊並行，從入門紅白酒到高端珍釀一應俱全。

其中在量販店主打超過50支指定酒款「買2送1」、「單筆滿999元，現折150元」最高可折抵900元；超市店則有「任選3件999元」、「買2送1」優惠。另單筆購買澳洲麥格根系列、薩莫頓系列酒款滿1500元，還贈100元現金折價券。

▲▼家樂福年度最大「Wine Fai」酒展推出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠。（圖／業者提供）

▲波爾多勒博斯堡紅酒750ml，售價229元。（圖／業者提供）

業者也規劃「Wine Fair微醺之夜」，於全台指定8家量販店及12家超市分店舉辦，邀請酒莊大使與專業講師現場導覽、品飲，並與料理職人詹姆士合作帶來「品酒搭餐體驗會」。另外，長榮桂冠葡萄酒坊獨家推出高端珍釀預購活動，包含波爾多、布根地、美國加州與義大利名莊，甚至首度引進「單杯高端體驗」，讓民眾以親民價格品嚐世界級酒款。

家樂福指出，Wine Fair不僅是老饕的採購時機，也希望透過優惠及多樣選擇，吸引更多年輕消費者走進葡萄酒世界。

★噶瑪蘭威士忌獲獎，各大通路開賣

金車噶瑪蘭威士忌在30周年的「英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）」再傳捷報，今年第6度蟬聯「世界產區年度酒廠冠軍獎盃（Worldwide Whisky Producer Of The Year Trophy）」，一舉奪下5面金牌，累計至今已突破950面金牌，展現台灣威士忌在國際舞台上的卓越實力。評審團盛讚噶瑪蘭「表現極為出色，持續推升台灣威士忌的國際能見度」，肯定品牌對品質的堅持與工藝水準。

▲▼噶瑪蘭威士忌在30週年的「英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）」共有5款酒款奪下金牌。（圖／業者提供）

▲噶瑪蘭威士忌在30週年的「英國ISC國際烈酒競賽」共有5款酒款奪下金牌。（圖／業者提供）

此次5款酒款於競賽中勇奪金牌，包含：「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」以及「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」。

其中「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」僅限海外販售，「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」為噶瑪蘭展售專賣，其餘3種酒款在全台各大量販、超市通路皆有販售。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣

韓國女團BLACKPINK 的粉絲BLINK 注意了！先前公布就造成轟動的「BLACKPINK X ASAHI SUPER DRY」聯名啤酒，家樂福宣布開賣時間，首批200箱將於10月5日在量販店搶先到貨，此波350ml 規格更是家樂福獨家，罐身印有4位成員照片。另粉絲關注搶收的「粉紅冷飲杯」預計10月17日起購買滿399元就送，數量7200個，送完為止。

「28年竹北家樂福」10月底掰了　網嘆：真該好好整理

「28年竹北家樂福」10月底掰了　網嘆：真該好好整理

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

中信uniopen聯名卡回饋11%

中信uniopen聯名卡回饋11%

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

