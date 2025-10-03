超市量販指定酒款「買2送1」　波爾多紅酒最低229元

▲家樂福年度最大「Wine Fair」酒展推出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

家樂福年度最大「Wine Fai」酒展10月24日至11月23日登場，包括近300支葡萄酒、氣泡酒，活動期間祭出「滿999元現折150元」、「買2送1」、「3件999元」等多重優惠，還有來自法國波爾多紅酒單瓶最低只要229元。

▲今年針對初階品嚐的消費者，推薦超過百支初階葡萄酒、氣泡酒。（圖／業者提供）

家樂福表示，「Wine Fair」長年來一直是愛酒老饕們指標門路，不過今年也針對入門、初階品嚐的消費者，推薦超過百支初階葡萄酒、氣泡酒。鎖定親民價與知名酒莊並行，從入門紅白酒到高端珍釀一應俱全。

其中在量販店主打超過50支指定酒款「買2送1」、「單筆滿999元，現折150元」最高可折抵900元；超市店則有「任選3件999元」、「買2送1」優惠。另單筆購買澳洲麥格根系列、薩莫頓系列酒款滿1500元，還贈100元現金折價券。

▲波爾多勒博斯堡紅酒750ml，售價229元。（圖／業者提供）

業者也規劃「Wine Fair微醺之夜」，於全台指定8家量販店及12家超市分店舉辦，邀請酒莊大使與專業講師現場導覽、品飲，並與料理職人詹姆士合作帶來「品酒搭餐體驗會」。另外，長榮桂冠葡萄酒坊獨家推出高端珍釀預購活動，包含波爾多、布根地、美國加州與義大利名莊，甚至首度引進「單杯高端體驗」，讓民眾以親民價格品嚐世界級酒款。

家樂福指出，Wine Fair不僅是老饕的採購時機，也希望透過優惠及多樣選擇，吸引更多年輕消費者走進葡萄酒世界。

★噶瑪蘭威士忌獲獎，各大通路開賣

金車噶瑪蘭威士忌在30周年的「英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）」再傳捷報，今年第6度蟬聯「世界產區年度酒廠冠軍獎盃（Worldwide Whisky Producer Of The Year Trophy）」，一舉奪下5面金牌，累計至今已突破950面金牌，展現台灣威士忌在國際舞台上的卓越實力。評審團盛讚噶瑪蘭「表現極為出色，持續推升台灣威士忌的國際能見度」，肯定品牌對品質的堅持與工藝水準。

▲噶瑪蘭威士忌在30週年的「英國ISC國際烈酒競賽」共有5款酒款奪下金牌。（圖／業者提供）



此次5款酒款於競賽中勇奪金牌，包含：「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」以及「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」。

其中「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」僅限海外販售，「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」為噶瑪蘭展售專賣，其餘3種酒款在全台各大量販、超市通路皆有販售。

