大陸 大陸焦點 特派現場

飛天茅台價格暴跌！黃牛損失慘重　他嘆：半個月虧損超130萬元

▲貴州茅台酒。（圖／CFP，下同）

▲貴州茅台酒。（圖／CFP，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州近期傳出飛天茅台行情異動，53度飛天茅台在百榮世貿商城等批發市場，一度跌破官方指導價1499元（人民幣，下同），短暫下探後雖有回升，但整體市場情緒明顯轉向謹慎。曾被視為「理財產品」的飛天茅台，如今卻讓不少囤貨商苦不堪言，有黃牛因前期高價囤貨，在這輪價格回調中，一批貨虧損竟超過三十萬元。

據《大河報》報導，不少黃牛酒商直言，這是罕見的「破位行情」。一名白酒門市負責人說，以往1499元始終是全行認定的心理底線，即便行情波動，也不會真正跌破，「但這次真實成交跌進去了，雖然隨後拉回，但這一下把整個市場信心都敲散了，大家比以前更不敢盲目囤貨。」

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

▲▼貴州茅台。（圖／CFP）

部分高位建倉的囤貨商承受的壓力更是前所未有。一名黃牛老張透露，前幾個月飛天茅台行情在2100元附近時，他看好年底旺季需求，便以單瓶約2150元的均價收進100箱、投入超過200萬元。沒想到行情急轉直下，他不得不為周轉資金低價出售，「前兩天出了一批，成交價1480元左右，一瓶虧六百多元，全部算下來這批貨就虧了三十多萬（約台幣132萬元），等於賠掉一輛車。」

雖然商家叫苦連天，但部分消費者反而趁勢「撿漏」。市民陳先生以每瓶1600元買了兩箱飛天茅台，他笑稱「這次真的喝得起了」。記者觀察到，近期選擇在價格回落時入手、用於春節自飲或送禮的買家明顯增加，市場呈現冰火兩重天的景象。

多名業者分析，年底白酒市場普遍受到消費縮減、流通壓力與渠道庫存偏高等因素影響，再加上茅台出廠價、投放策略與市場預期出現變動，使原本被視為價格堅挺的飛天茅台短期出現調整。至於後續是否回暖，仍需觀察春節前的終端需求與渠道去庫存速度。

中國白酒市場近日出現罕見快速波動，多名身處北京、深圳、成都等地的茅台經銷商13日透露，2025年飛天茅台當天價格在短短數小時內連跳四次，傍晚拿貨價已攀升至每瓶1580元，與前一天1490元的市場低點相比漲幅明顯。由於走勢反常，不少業內人士直言「這一波上漲來得非常突然」，市場對明年茅台整體策略的預期也隨之升溫。

