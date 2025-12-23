打造銀髮友善職場有成　雲嘉南分署攜手企業奪2025友善就業菁采獎

▲雲嘉南分署輔導企業推動中高齡友善職場，今年共有5家單位榮獲「2025友善就業菁采獎」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為表揚推動中高齡及高齡者就業的優秀企業與推手，勞動部於22日舉辦「2025友善就業菁采獎」頒獎典禮，勞動力發展署雲嘉南分署多年來深耕友善就業政策，透過主動訪視、專業輔導與資源媒合，引導企業改善職場環境並落實友善措施，今年共有5家單位從全國眾多參賽者中脫穎而出，成果亮眼。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本屆獲獎單位透過回聘制度、職務再設計、健康促進及跨世代合作等多元措施，實際展現對中高齡與高齡員工的重視。分署並透過雲嘉南區銀髮人才資源中心，導入中高齡就業輔導團進場協助企業檢視作業流程與工作環境，讓友善職場不只是口號，而是落實在每一個工作細節。

本屆獲得「職場領航組」肯定的單位包括：璨揚企業股份有限公司（大型企業組）、發得科技工業股份有限公司（中小企業組），以及財團法人嘉義市私立瑞泰老人長期照護中心（非營利組織組）。

其中，璨揚企業推動「寶寶列車」制度，鼓勵同一家族共同任職，並增設減壓地墊與輔具，減輕久站作業負擔，同時協助中高齡員工進行生涯規劃，展現企業深度人本關懷；發得科技則建立成熟回聘制度，中高齡員工留任率高達98%，並引進日本顧問團隊優化生產流程，讓經驗傳承更順暢、效率與職場氛圍同步提升。

瑞泰照護中心則導入個人化輔具與AI系統，降低照護人員工作負荷，並由營養師統籌餐食設計，兼顧員工身心健康，打造科技與人本並進的友善照護環境。

此外，「傑出推手獎」由自鵬紙器處長蔡金蘭及永芳鐵鍊課長曾其富獲得。蔡金蘭長年推動健康促進與友善措施，協助企業連續17年通過健康職場認證，並鼓勵員工參與模範勞工選拔；曾其富則透過回聘制度、職務再設計與彈性工時，促進跨世代合作，讓員工得以兼顧家庭與工作，成功營造具溫度的職場文化。

劉邦棟強調，中高齡及高齡勞動力是企業穩健發展的重要基石，其專業與經驗具有不可取代的價值。此次雲嘉南地區5家單位獲獎，不僅展現企業端的努力，也肯定分署長期推動友善就業政策的成果。未來將持續整合資源，提供友善就業措施、職務再設計輔導、僱用獎助及人才培訓等服務，協助企業打造更永續、共好的職場環境。相關資訊可洽雲嘉南區銀髮人才資源中心專線06-2751717，或至「45+就業資源網」查詢。