社會 社會焦點 保障人權

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女員工到職僅4天，每天遭老闆猥褻，崩潰提離職還遭教訓「是在測試妳是否聽話」。（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名企業社老闆以教導新人為藉口，多次撫摸剛到職的女員工私密處，還以「拿錯貨要處罰」為由，要求女員工翹高臀部，任由他「打屁股」，讓女方到職僅4天就嚇得馬上離職，還罹患創傷後壓力症候群，暴瘦20公斤。法院審理後，判處色老闆1年10個月徒刑，須賠償40萬元。

上班首日就伸手　變態老闆藉口「拿錯貨」逼翹臀受罰

根據判決書，被告是台中市潭子區某企業社負責人，女員工2023年3月13日首日到職後，與老闆一同在倉庫工作，不料上班第一天，老闆就以教導認識商品位置為由，趁機以手觸摸女方臀部、大腿內側靠近陰部位置、胸部、背部等處。

老闆眼見女方不敢激烈反抗，又藉口女員工「拿錯商品必須處罰」，要求對方翹高臀部，讓他「打屁股」。接下來3天，色老闆食髓知味，每天都用同樣理由猥褻女員工，甚至強抱對方、撫摸被害人胸部、陰部，抓對方的手來碰自己生殖器。

女子到職4天哭著提離職　色老闆嗆「是在測試妳是否聽話」

女員工心緒崩潰，同月17日哭著跟老闆說「我不適合這份工作」，沒想到去辦公室等結算薪水時，老闆又對她上下其手，「到最後我受不了，我轉過去，他用右手從我的衣服下襬往上伸，伸進內衣裡面摸我左邊胸部，我當時嚇死了，但還是只能跟他開玩笑的態度，因為倉庫裡面都是剪刀、刀片，我不知道他會不會殺我。」

老闆猥褻女員工後，還教訓說「今天是我把妳離職的，妳不要在這邊也好，對我的誘惑太大了」、「所有應徵者只有妳眼睛看著我說話」，甚至稱抓手觸碰生殖器、抬高屁股受罰，全是為了「測試看看妳是不是一個聽話的員工」。

女罹PTSD暴瘦20公斤　老闆辯女員工刺青像8+9「我怎可能摸她」

事後，被害女子向警方報案提告，並出示醫院心理鑑定，確診創傷後壓力症候群，還出現重度憂鬱、失眠、喪失食慾、逃避人群等情況，體重暴瘦20公斤，出庭時甚至落淚、雙手顫抖。

對此，老闆則辯稱，女員工手臂有刺青，讓他直覺是「流氓、壞人、8+9」，而且女子工作狀況很糟，「每天踩我地雷、亂拿貨、被我唸，我怎麼可能一直去摸她、性騷擾？她（若被性騷擾）也不可能繼續來上班。」至於被害女子上衣胸前驗出他的DNA，「可能是我碎唸時留下的唾液」。

台中地院審酌種種跡證後，一審依強制猥褻罪判刑1年6個月。色老闆不服上訴，高院二審認為性騷擾罪應分論併罰，改依3個性騷擾罪各判3個月，合併應執行8個月，可易科罰金；強制猥褻罪部分判刑1年2個月，不可易科罰金。近期全案定讞。

民事部分，色老闆被判須賠償40萬元，上訴二審被駁回，民事部分也全案確定。

