　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企業拼留才　信義房屋、微星科技打造友善職場獲肯定

▲▼信義房屋從福利制度到工作彈性，以多元、貼心的方式，鼓勵員工「不僅幫助客戶圓夢成家，自己也能安心成家。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋從福利制度到工作彈性，以多元、貼心的方式，鼓勵員工「不僅幫助客戶圓夢成家，自己也能安心成家。（圖／信義房屋提供）

生活中心／綜合報導

近年來，台灣新生兒人數持續下滑，2024年全年恐跌破13萬，少子化問題已成為國安層級的議題。政府陸續推出育兒支持政策，但《親子天下》調查指出，「最後一哩路」仍需仰賴企業打造友善職場文化，協助員工兼顧家庭與職場，提升生育誘因。

此次共有169家企業參與角逐友善家庭職場獎，最終55家獲獎，包括信義房屋、台達電、聯發科、鴻海等知名企業。副總統蕭美琴致詞時強調，友善家庭職場不僅有助於員工生兒育女，更能協助企業留才，促使員工不必在家庭與職場間做痛苦抉擇。她呼籲各行各業重視並推動友善職場文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專案副主編李佩璇分享，獲獎企業2025年已有9542名新生兒誕生，約占全台新生兒7%，且育嬰留停復職率達82%，顯示員工願意申請育嬰留停並重返職場，這是企業友善政策的重要指標。執行長何琦瑜則期許，未來所有企業都能成為友善職場，讓這類獎項「有一天可以被消滅」。

信義房屋「獲獎」　以高薪資與多元福利打造高出生率職場

信義房屋今年獲得大型企業服務業組友善家庭職場獎，是房仲業唯一獲獎者。主辦單位評分顯示，信義房屋非主管職員工2024年平均年薪達124.7萬元，較產業平均高出約三成。公司設有長期財務獎酬制度，平均薪資調幅介於3%至5%。在福利方面，信義房屋提供優於法規的14天家庭照顧假、第二胎12萬元婚育補助，以及彈性上班制度和彈性福利政策，讓員工能兼顧家庭與事業。企業集團出生率高達2%，明顯高於全台平均。

信義房屋員工分享，無論是業務或幕僚部門，皆能在公司友善制度下兼顧職涯與育兒。專案經理蔡岳伶產前仍獲桃園地區成交件數第四名殊榮，產後申請半年育嬰留停，復職後順利銜接工作。幕僚部門主任陳紀叡則表示，公司提供「一條龍」照顧，從產前、育嬰留停到復職，流程簡便，且同事與主管皆展現包容與支持。此外，信義房屋的「信福幣」福利制度，能補助員工家庭生活各層面，包括孕期疫苗、居家服務、托育費用等，貼近員工實際需求。

▲MSI微星科技再度榮登《Forbes 全球最佳雇主》榜單。（圖／微星科技提供）

▲MSI微星科技再度榮登《Forbes 全球最佳雇主》榜單。（圖／微星科技提供）

微星科技　重視人才培育與多元共融「再度」躋身全球最佳雇主

全球電競與高效能運算領導品牌微星科技，今年再次榮登《Forbes 全球最佳雇主》榜單。微星科技長期投入人才培育、福利照顧、職場安全及多元共融，並依循國際ESG標準強化永續治理，提升企業透明度與國際競爭力。

微星科技副總經理蔡維新表示，獲獎肯定公司重視員工發展及職場照顧，致力打造安全、健康且具支持性的環境，讓同仁能專注成長、發揮專業。公司持續完善永續治理與職涯發展資源，讓科技人才盡情發揮。

微星科技提供多元學習資源與訓練平台，員工平均受訓時數年增近10%。公司推動跨部門合作、創新提案與獎勵制度，鼓勵員工持續成長。福利方面，微星科技採行優於法規的薪酬、休假及多元照顧政策，推動多元共融，保障女性工程師與管理職的公平發展機會。

同時，微星科技設有孕期友善措施、營養補給、社團活動補助及運動空間，協助員工維持身心健康。公司導入AI技術與數位學習平台，提升協作效率與專業能力，並建立完整職業安全衛生管理體系，提供駐廠醫療門診與心理諮商服務。2024年微星科技獲新北工安獎「職場永續健康與安全獎（優等）」，展現企業對職安與員工關懷的深度投入。

《Forbes 全球最佳雇主》榜單由 Forbes 與德國統計機構 Statista 共同調查，涵蓋全球超過50國、30萬名員工，評估企業形象、職涯發展、工作環境、多元共融及創新實踐，表彰全球具有代表性的優質雇主。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才閃辭6天...李明峯驚傳血濺摩鐵　急送醫
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

當「AI」進入醫療　資誠：資安風險防護成焦點　

企業拼留才　信義房屋、微星科技打造友善職場獲肯定

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

微波爐服役45年光榮退伍！釣出Panasonic官方「求收藏至博物館」

3波東北季風快速變天　專家預警「全台轉雨」

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！　店家感性告別

交男朋友「一定要找夠色的」！中醫師曝超多好處

化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

當「AI」進入醫療　資誠：資安風險防護成焦點　

企業拼留才　信義房屋、微星科技打造友善職場獲肯定

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

微波爐服役45年光榮退伍！釣出Panasonic官方「求收藏至博物館」

3波東北季風快速變天　專家預警「全台轉雨」

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！　店家感性告別

交男朋友「一定要找夠色的」！中醫師曝超多好處

化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案

芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

網瘋傳「市場都在用500假鈔」對比圖　真相出爐！

HELLO KITTY萌翻美妝界！媚比琳彩妝、巴黎萊雅抗躁小金瓶換新衣

福建艦升降機設計大缺陷？　太小塞不下六代戰機

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

財神送大禮！今彩539頭獎一注獨得　嗨抱走800萬

新北駕駛紅燈迴轉「輾過黑狗」！牠捲入車底掙扎起身

高虹安助理費「買雙眼皮貼」不算貪污　王義川揭關鍵：全台奇怪

美國會震撼報告！能源部研究遭中國利用　解放軍恐接觸敏感核技術

Google推出Gemini 3Flash　主打「前沿智慧 × 極速推理」全面取代2.5 Flash

【88歲嬤第一次看電影】暖心孫子帶她初體驗！

生活熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

3波東北季風快速變天　全台轉雨

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

內科營業15年MoooonRiver宣布熄燈！

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！

當「AI」進入醫療　資誠：資安風險防護成焦點　

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

化痰「小鳥粉」泡水或吞服？藥師給答案

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

更多熱門

相關新聞

深耕環境教育　黑松催生桃園首間「永久綠旗」學校

深耕環境教育　黑松催生桃園首間「永久綠旗」學校

黑松公司自2013年成立「黑松教育基金會」，陪伴學校推動環境教育，透過「綠+校園生態計畫」，幫助夥伴學校推動生態學校，爭取「臺美生態學校認證」，至今已協助37所學校取得認證，今年更榮獲環境部頒發「生態學校卓越貢獻獎」，成果斐然。

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

迎超高齡社會　順天堂佈局「跨界」漢方大健康生態系

永續不只談環保　唐氏症基金會制度化治理獲最高肯定

永續不只談環保　唐氏症基金會制度化治理獲最高肯定

興大南投分部在地創生基地揭牌

興大南投分部在地創生基地揭牌

4個步驟拿下「億元專案」！

4個步驟拿下「億元專案」！

關鍵字：

ESGSDGs永續職場

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

川普將關大氣研究中心：危言聳聽

3波東北季風快速變天　全台轉雨

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

「最會推責任」星座Top3！

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面