企業拼留才　信義房屋、微星科技打造友善職場獲肯定

近年來，台灣新生兒人數持續下滑，2024年全年恐跌破13萬，少子化問題已成為國安層級的議題。政府陸續推出育兒支持政策，但《親子天下》調查指出，「最後一哩路」仍需仰賴企業打造友善職場文化，協助員工兼顧家庭與職場，提升生育誘因。

此次共有169家企業參與角逐友善家庭職場獎，最終55家獲獎，包括信義房屋、台達電、聯發科、鴻海等知名企業。副總統蕭美琴致詞時強調，友善家庭職場不僅有助於員工生兒育女，更能協助企業留才，促使員工不必在家庭與職場間做痛苦抉擇。她呼籲各行各業重視並推動友善職場文化。

專案副主編李佩璇分享，獲獎企業2025年已有9542名新生兒誕生，約占全台新生兒7%，且育嬰留停復職率達82%，顯示員工願意申請育嬰留停並重返職場，這是企業友善政策的重要指標。執行長何琦瑜則期許，未來所有企業都能成為友善職場，讓這類獎項「有一天可以被消滅」。

信義房屋「獲獎」 以高薪資與多元福利打造高出生率職場

信義房屋今年獲得大型企業服務業組友善家庭職場獎，是房仲業唯一獲獎者。主辦單位評分顯示，信義房屋非主管職員工2024年平均年薪達124.7萬元，較產業平均高出約三成。公司設有長期財務獎酬制度，平均薪資調幅介於3%至5%。在福利方面，信義房屋提供優於法規的14天家庭照顧假、第二胎12萬元婚育補助，以及彈性上班制度和彈性福利政策，讓員工能兼顧家庭與事業。企業集團出生率高達2%，明顯高於全台平均。

信義房屋員工分享，無論是業務或幕僚部門，皆能在公司友善制度下兼顧職涯與育兒。專案經理蔡岳伶產前仍獲桃園地區成交件數第四名殊榮，產後申請半年育嬰留停，復職後順利銜接工作。幕僚部門主任陳紀叡則表示，公司提供「一條龍」照顧，從產前、育嬰留停到復職，流程簡便，且同事與主管皆展現包容與支持。此外，信義房屋的「信福幣」福利制度，能補助員工家庭生活各層面，包括孕期疫苗、居家服務、托育費用等，貼近員工實際需求。

微星科技 重視人才培育與多元共融「再度」躋身全球最佳雇主

全球電競與高效能運算領導品牌微星科技，今年再次榮登《Forbes 全球最佳雇主》榜單。微星科技長期投入人才培育、福利照顧、職場安全及多元共融，並依循國際ESG標準強化永續治理，提升企業透明度與國際競爭力。

微星科技副總經理蔡維新表示，獲獎肯定公司重視員工發展及職場照顧，致力打造安全、健康且具支持性的環境，讓同仁能專注成長、發揮專業。公司持續完善永續治理與職涯發展資源，讓科技人才盡情發揮。

微星科技提供多元學習資源與訓練平台，員工平均受訓時數年增近10%。公司推動跨部門合作、創新提案與獎勵制度，鼓勵員工持續成長。福利方面，微星科技採行優於法規的薪酬、休假及多元照顧政策，推動多元共融，保障女性工程師與管理職的公平發展機會。

同時，微星科技設有孕期友善措施、營養補給、社團活動補助及運動空間，協助員工維持身心健康。公司導入AI技術與數位學習平台，提升協作效率與專業能力，並建立完整職業安全衛生管理體系，提供駐廠醫療門診與心理諮商服務。2024年微星科技獲新北工安獎「職場永續健康與安全獎（優等）」，展現企業對職安與員工關懷的深度投入。

《Forbes 全球最佳雇主》榜單由 Forbes 與德國統計機構 Statista 共同調查，涵蓋全球超過50國、30萬名員工，評估企業形象、職涯發展、工作環境、多元共融及創新實踐，表彰全球具有代表性的優質雇主。