　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

運動觀光雙引擎啓動！太平洋浪花半馬明春鳴槍　完賽贈紀念獎牌

▲▼2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會23日於縣府大禮堂盛大舉行，縣長徐榛蔚正式宣布浪花馬拉松將於明年3月21日正式開跑，邀請全國跑者踏浪迎光，台11線太平洋沿岸海線開跑，徜徉太平洋之美，感受花蓮的療癒魅力。

由花蓮縣政府指導、花蓮縣體育會主辦的「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」將於115年3月21日春季在海線鳴槍。賽事規劃21K、12K、6K三組別，路線沿台11線海岸線推進，結合「聽浪、觀浪、踏浪」三段體驗，帶領跑者在日出中擁抱山海，感受花蓮專屬的節奏與能量。

▲▼2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，「迎向陽光、跑出健康」，花蓮太平洋浪花半程馬拉松之前獲得了廣大跑友的熱烈支持和回響，賽道的壯麗美景令人難以忘懷。花蓮山好、水好、空氣好，歡迎所有跑者及眷屬齊聚花蓮，認識花蓮山海美景以及豐碩文化底蘊，親身感受太平洋畔的魅力。

▲▼2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮以「山海花 系列」串接年度跑旅：冬季的太魯閣馬拉松（大山主題）享譽國際，雖因地震後正休養整備，但我們相信會再度回歸；秋季的富里六十石山半程馬（金針花主題）在 2025 首屆即獲跑友盛讚、躍升必跑清單；春季則由太平洋浪花半程馬（海洋主題）接棒，以踏浪之姿迎接旅行家跑者，完成一年三季、各有風景的花蓮跑旅拼圖。

▲▼2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

歷屆統計顯示，約七成跑者來自外地，顯示賽事已成為結合運動與觀光的高黏著度活動。縣府也鼓勵在地跑友邀請外縣市朋友同行，用跑步認識花蓮、用旅行延長停留，帶動住宿、餐飲與在地體驗。

▲▼2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

五大主軸，讓賽事更友善、更有效率：
•運動×觀光：主打「賽事＋旅行」的花蓮跑旅；建議安排賽前暖身步道、賽後海味路線與黃昏散步。加碼優惠：憑號碼布可於賽事期間（賽前後 3 天內）以超低價 NT$100 暢玩遠雄海洋公園；親友同行另享優待價$399元優惠（限購最多四人），把完賽的喜悅一路延伸到海線樂園。
•國際友善：提供多語資訊與服務，迎接國際跑者。
•永續實作：全面電子化手冊／成績／證書；補給站推動聰明用杯（半杯優先、回收分流、快取快丟），在不影響補給效率與衛生下減少浪費。
•社區共好：串聯學校志工、社福團體與在地攤商，共創活力市集與賽後補給。
•自由戶外品牌：以「追浪而上，向光而跑」為核心精神，打造花蓮成為嚮往自由、熱愛戶外的運動觀光熱區。

▲▼2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會於縣府大禮堂盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

完賽即贈紀念獎牌與補給；另提供「紀念獎盃（加購品）」，不限是否首次參賽、各組皆可加購刻名典藏。大會同步提供接駁服務，建議多加利用，讓行程順暢、賽道安全。

▊相關資訊請詳見「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名網址:https://irunner.biji.co/eastcoast2026

花蓮縣政府表示，花蓮在自然的課表裡一次次精進，我們專注向前，用行動把希望跑出來。邀請全國跑者與國際朋友，一起回到海線起點，與山海同頻——把希望跑進花蓮，把花蓮跑進你的心。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

炸街族狂改排氣管「半夜狠拉音浪」　東港警聯手環保局開罰

運動觀光雙引擎啓動！太平洋浪花半馬明春鳴槍　完賽贈紀念獎牌

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　「麻油鮑魚、Q彈圓蹄」人均800有找

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

台電大里產業園區歲修　以先進技術會診地下高壓電纜

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

炸街族狂改排氣管「半夜狠拉音浪」　東港警聯手環保局開罰

運動觀光雙引擎啓動！太平洋浪花半馬明春鳴槍　完賽贈紀念獎牌

台中客家餐廳年菜早鳥開跑　「麻油鮑魚、Q彈圓蹄」人均800有找

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

台電大里產業園區歲修　以先進技術會診地下高壓電纜

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

天后張清芳久違回歸電視獻唱　影后張艾嘉平安夜當說書人

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

郭書瑤單身7年被曖昧對象「斷崖式封鎖」　委屈認：該做的都做了

富邦證推出「台美股定期定額」平台　千元小額投資跨市場

台師大邀英日名師寒假開永續課程　開放社會人士選課

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

朴寶劍買CELINE可打折　李東輝：常跟他聯絡

地方熱門新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

6議員逆襲精神陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

展現「桶箍精神」拚團結林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

女酒後情緒潰堤離家　深夜徘徊警安撫送返家

永康就業中心首創「AI職能速測平台」精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

更多熱門

相關新聞

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%

心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時發現壞膽固醇高達187 mg/dL，不想吃藥便開始強迫自己每天打桌球、跑步運動30分鐘至1小時，飲食部分則不碰紅肉、改吃白肉，並多攝取木耳、花椰菜、洋蔥、番茄等健康蔬菜，1個月後報告顯示壞膽固醇降到90 mg/dL，成效讓他驚呼，「沒看過1個月降那麼多的！」

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

國旅明年5大補助一次看　平日住宿最高折3200元

國旅明年5大補助一次看　平日住宿最高折3200元

義古蹟收費再+1　羅馬噴泉繳70元才可靠近

義古蹟收費再+1　羅馬噴泉繳70元才可靠近

全臺最大極限體能盛典　創逾億觀光產值

全臺最大極限體能盛典　創逾億觀光產值

關鍵字：

運動觀光雙引擎太平洋浪花半馬明春鳴槍完賽紀念獎牌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面