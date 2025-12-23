追張文唯一金流！母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

▲警方追查發現張文名下的帳戶，在犯案前存款僅剩下39元。（圖／記者張君豪翻攝）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

北捷19日發生隨機攻擊事件，包括墜樓身亡的犯嫌張文在內，共造成4人死亡、11人受傷，案件震驚全台。今(23日)上午10點台北市政府刑事警察大隊召開記者會說明調查進度，表示張文自2023年底到今年10月，家屬總計匯入37萬元資助，但在案發前夕僅剩下39元。

據了解，張文在一年半離職，並失業至今，生活完全沒有收入，日常開銷全仰賴疼愛兒子的張母私下瞞著丈夫小額匯款，平均2到3個月匯款3萬元給張文當生活費用。今天警方指出，追查張文名下戶頭最為活躍的中華郵政帳戶，發現自2023年底到今年10月，母親總計匯入37萬元做為資助，但在案發前夕剩下39元。可見除了維持生命的必要開銷外，其他部分全成了「恐攻計畫」的資金。

經搜索犯罪現場等相關處所，警方總共找到14把長短刀，其中3把長刀在去年4月、7月，以及今年1月份，分別以2300元至2700元購入，10把短刀則是各600多元，是在去年4月分三次購入。

另外自去年4月開始，張文化名「張峰嚴」，在蝦皮等電商平台購買煙霧彈、戰術背心、手套、防毒面罩等等。今年1月，又以參加生存遊戲為名，花了4萬8千元，購買一箱中國製煙霧彈。上個月，張文又陸續採購酒精、打火機等犯案工具。