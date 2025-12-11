　
社會 社會焦點 保障人權

剪刀戳嘴巴！新竹某幼兒園涉不當體罰　負責人名下6機構遭廢止

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹某幼兒園涉不當體罰遭停業。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／新竹報導

新竹某幼兒園涉不當體罰，市府依法廢止負責人名下3所幼兒園、2所補習班及1所課後照顧中心的教育機構立案。新竹市議員林彥甫表示，婦人則近期因其他案件被市府裁處停業，並表示當時不當體罰，除了拿蒼蠅拍打小孩，甚至疑似用剪刀戳小孩嘴巴。

林彥甫在臉書發文指出，去年8月底，一個新竹幼兒園家長的朋友來訊陳情，說他朋友透過雲端觀看學校監視器畫面，發現老師不當處罰小孩，有拍打臉部、拿蒼蠅拍打小孩、甚至疑似用剪刀戳小孩嘴巴、用梳子尖端戳牙齒的動作。

了解陳情人的訴求後，立即要求教育處儘速去稽查。教育處當天下午即到幼兒園備份監視器畫面，並啟動相關調查。事後，外部組成的調查小組發現確實有不當管教的事實，並由市府認定委員會做成「教保服務人員對幼兒有不當對待行為」的決議。

去年11月初，教育處也依法裁罰兩名行為人23萬元及6萬元，並裁罰夏姓負責人6萬，同時停招1年至今年11月底。近期該夏姓負責人因其他案件被市府裁處停業，教育處這次會做出停業的裁處恐怕是其來有自，當然我也再次提醒教育處務必做好學生的安置，盡可能提供完整配套，讓對家長、小孩的影響降到最低。

12/09 全台詐欺最新數據

