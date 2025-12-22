　
    • 　
>
地方 地方焦點

光華高中冬日限定教育秀　藝術展、國際文化節、熱血運動會一次到位

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繽紛十二月，光華高中以一系列校慶活動，展現融合藝術、人文、運動與國際視野的多元教育成果。從藝術巡迴展、熱血運動會到國際文化節，校園化身為充滿創意與世界感的學習場域，讓學生在冬日裡一次體驗「知美、知性、創意、國際、樂活運動」的教育能量。

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

校慶系列活動由廣達文教基金會與台南市教育局合作的《廣達見微知美—驚豔新視野》藝術巡迴展率先登場，以「波瀾星光・蝶舞光華」為主題，自12月19日至明年1月2日於校內展出。開幕由幼三仁同學攜手幼兒園小朋友揭開序幕，並結合國中部英語話劇展演、流行服飾科熱轉印布料與血色素紋理創作，透過觀察、發現與動手實作，引導學生感受自然的奧妙與美感，展現跨學制、跨領域的藝術教育成果。

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

12月20日登場的「光華96、熱血奔騰」校慶運動會，則讓校園瞬間沸騰。幼保科活力四射的開幕表演揭開序幕，各班級結合【三好精神】、【反詐騙】、【拒絕毒品】、【交通安全】與【CRC兒童權利公約】等六大核心宣導主題進場，將看似嚴肅的公共議題轉化為創意口號與行動展演，打造溫馨又有教育意涵的校園氛圍。

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

運動會中，家長會與扶輪社3470地區成員組成的龐大隊伍也成為焦點，展現光華高中與扶輪社合作國際交換生計畫長達10年的深厚成果，體現學校、家庭與社會攜手育才的教育夥伴關係。

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

此外，光華高中更化身為熱鬧的「地球村」，盛大舉辦「2025國際文化節—Hands Together Project」，實踐「用英文連結世界，讓知識沒有設限」的教育理念，讓師生不出校門即可感受多元文化魅力。

活動當天邀請台南市長黃偉哲主持開幕，校內來自法國、巴西、墨西哥的4位扶輪社國際交換生擔任文化大使，包括法國丁可欣（Naomi）、巴西郭芷瑄（Ella）、墨西哥潘岱希（Karin）與郭又真（Millie），分別分享亡靈節、法國聖誕文化、巴西嘉年華與足球文化，生動的簡報與異國習俗介紹，引發現場陣陣驚呼與掌聲。

▲光華高中校慶系列活動登場，藝術巡迴展讓校園充滿美感與創意。（記者林東良翻攝，下同）

光華高中校長陳綺雯表示，活動能圓滿成功，特別感謝扶輪社與接待家庭（Host Parents）的無私支持，以及校內餐飲科與扶少團的協助。這場結合視覺、聽覺與味覺的國際饗宴，不僅拓展學生的世界觀，也展現光華高中在國際教育與在地文化推廣上的扎實成果。

更多新聞
推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

