魏哲家穿「tsmc特製鞋」是台灣製造　7年前就設計！鞋廠曝背後故事

記者施怡妏／綜合報導

台積電8日盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳難得同場亮相，掀起全場熱烈歡呼，而魏哲家當天腳上穿著印有「tsmc」字樣的特製鞋，相當吸睛。據了解，這雙鞋是專為魏哲家定製的，全台唯一一雙，不過魏哲家透露「明年大家應該都買得到！」掀起網友熱論。

▲魏哲家董事長陪同輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）

魏哲家當天也被拍到腳踩一雙印有「tsmc」字樣的特製運動鞋，上面印有台積電LOGO，引起關注。據幕僚透露，這雙鞋是他先前赴美參加半導體展SEMICON WEST時，專為他訂製的款式，全台唯一、獨一無二。

魏哲家透露，特製鞋是聚會時朋友送的，不過明年大家應該都買得到。似乎暗示公司可能會推出限量版本。

▲特製鞋是台灣製造。（圖／翻攝自彪琥FB）



其實，這雙鞋是高雄MIT製鞋廠「彪琥 」製作的，粉專「PUHU 彪琥 - 有型又好行的第一首選」發文透露，「這雙鞋是由我們彪琥鞋業，在高雄工廠100%在地製造、專屬訂製。一針一線都藏著『MIT製鞋魂』」。

粉專透露，這雙鞋是在2018年特地以台積電為主題設計，並提案的客製專屬主題鞋，「那時我們懷抱著滿滿的熱情與敬意，希望有天能讓台積電也穿上專屬於他們的客製鞋」，可惜這份提案後來沒有推進，沒想到7年後居然出現在魏哲家的腳上，「那一刻，我們只覺得驚喜又感動。」