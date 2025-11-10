　
魏哲家穿「tsmc特製鞋」是台灣製造　7年前就設計！鞋廠曝背後故事

記者施怡妏／綜合報導

台積電8日盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳難得同場亮相，掀起全場熱烈歡呼，而魏哲家當天腳上穿著印有「tsmc」字樣的特製鞋，相當吸睛。據了解，這雙鞋是專為魏哲家定製的，全台唯一一雙，不過魏哲家透露「明年大家應該都買得到！」掀起網友熱論。

 ▲魏哲家董事長陪同輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）

▲魏哲家董事長陪同輝達創辦人黃仁勳出席台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）

魏哲家當天也被拍到腳踩一雙印有「tsmc」字樣的特製運動鞋，上面印有台積電LOGO，引起關注。據幕僚透露，這雙鞋是他先前赴美參加半導體展SEMICON WEST時，專為他訂製的款式，全台唯一、獨一無二。

魏哲家透露，特製鞋是聚會時朋友送的，不過明年大家應該都買得到。似乎暗示公司可能會推出限量版本。

▲▼ 。（圖／翻攝自彪琥FB）

▲特製鞋是台灣製造。（圖／翻攝自彪琥FB）

其實，這雙鞋是高雄MIT製鞋廠「彪琥 」製作的，粉專「PUHU 彪琥 - 有型又好行的第一首選」發文透露，「這雙鞋是由我們彪琥鞋業，在高雄工廠100%在地製造、專屬訂製。一針一線都藏著『MIT製鞋魂』」。

粉專透露，這雙鞋是在2018年特地以台積電為主題設計，並提案的客製專屬主題鞋，「那時我們懷抱著滿滿的熱情與敬意，希望有天能讓台積電也穿上專屬於他們的客製鞋」，可惜這份提案後來沒有推進，沒想到7年後居然出現在魏哲家的腳上，「那一刻，我們只覺得驚喜又感動。」

魏哲家穿「tsmc特製鞋」是台灣製造　7年前就設計！鞋廠曝背後故事

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日投下震撼彈，透露公司正在評估自行興建一座月產能上看100萬片晶圓的超大型晶圓廠，並考慮與英特爾（Intel）攜手合作。此消息曝光後，立即在半導體與AI領域引發廣泛討論。

TSMC鞋太狂！魏哲家亮相：明年買得到

TSMC鞋太狂！魏哲家亮相：明年買得到

張忠謀身體不適未出席運動會　黃仁勳：「會和他聯絡」

張忠謀身體不適未出席運動會　黃仁勳：「會和他聯絡」

5兆男黃仁勳被要求國語致詞　 感性說「沒台積電就沒輝達」

5兆男黃仁勳被要求國語致詞　 感性說「沒台積電就沒輝達」

張忠謀缺席台積電運動會　魏哲家：有點小遺憾

張忠謀缺席台積電運動會　魏哲家：有點小遺憾

台積電魏哲家運動會特製鞋董事長

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

