社會 社會焦點 保障人權

彰化芳苑火葬場環評通過　自救會怒轟縣府蠻橫：抗爭到底

▲反火葬場自救會到環保局。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反火葬場自救會到環保局抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是全台唯一沒有設立火葬場，長期面臨殯葬設施不足的問題，縣府選定在芳苑鄉草湖南段籌建「彰化生命園區」，計畫包含火化場等設施，目前已進入環境評估階段。今(22日)進行環評二次初審，現場聚集120名居民怒吼撤案，直到下午1點46分宣布通過環評。消息傳出後，反對民眾情緒激動，痛批縣府「藐視民意」，誓言抗爭到底。

▲自救會將抗爭到底。（圖／翻攝自臉書／反火葬場自救會）

▲自救會將抗爭到底。（圖／翻攝自臉書／反火葬場自救會）

今天上午，數十名芳苑鄉居民聚集在彰化縣環保局外，高舉「反對火化場」、「守護家園健康」等布條，怒吼表達不滿。反火化場自救會成員激動表示，預定地位於芳苑鄉第一公墓，周邊有學校、監獄及農業重地，空污問題原本就嚴重，縣府還要增設火化場，根本是「雪上加霜」，無視居民健康風險。

▲反火葬場自救會到環保局。（圖／記者唐詠絮攝）

自救會成員痛批「縣府強行通過，完全藐視地方民意，不尊重在地人的生存權！」他們強調，經過長達一年的抗爭，縣府仍執意推動，讓居民深感憤怒與無力。就在抗議聲中，環保局今日召開第二次環評初審會議。經過正反雙方說明及委員審議，最終作出「通過環評」的結論，但要求開發單位補充相關資料。

環評委員會報告書中指出，根據專業評估，該計畫開發並未使用或衍生「健康風險評估技術規範」中所稱的危害性化學物質。計畫基地位於芳苑鄉，開發範圍現況為殯葬用地，不影響居民遷移、權益或少數民族傳統生活方式。開發單位在會中承諾，戴奧辛排放濃度將小於等於0.1ng-TEQ/Nm³。委員會認為，經實施環保對策及監測計畫後，本計畫不至於使當地環境顯著逾越品質標準。

▲反火葬場自救會到環保局。（圖／記者唐詠絮攝）

面對環評過關的結果，反火化場自救會態度堅決。自救會表示，「這一次環評會議通過，我們也不氣餒，我們不會停止反火化場的行動！」強調將動用各種力量阻止計畫進行，未來不僅不會解散，還會更加團結，對「不公不法的縣政府做最強烈的抗爭」。他們更預告：「2026年的選舉自救會絕對不會缺席，要將民眾的力量展現出來，讓二林、芳苑等四鄉鎮的人民檢視，對抗蠻橫無理的縣政府及執政的縣長、議員及民意代表。」

根據環評委員會決議，開發單位需補充五項資料，包括：環境影響評估作業程序及各項調查工作之啟動時間、承諾事項之落實及自治條例之訂定時程、降低視覺衝擊與營造環境綠美化、本案開發之公益性，以及其他委員及機關單位所提相關意見。

彰化縣政府表示，將依法進行後續程序，並持續與地方溝通。然而，隨著環評過關，這場攸關地方發展與居民生活的爭議，預料將進入更激烈的對抗階段。

▲反火葬場自救會到環保局。（圖／記者唐詠絮攝）

相關新聞

芳苑建火葬場爭議延燒！自救會環保局前抗議

芳苑建火葬場爭議延燒！自救會環保局前抗議

彰化縣要蓋第一座自己的火化場，卻引發當地居民強烈反彈！縣府計畫在芳苑鄉第一公墓興建「生命園區」，內含殯儀館與火化場，日前反火化場自救會才到地檢按鈴申告，今(22日)上午，在環保局召開第二次環評初審會前，再度聚集高舉布條怒吼，痛批火化場預定地靠近學校、監獄及農業重地，周邊空污已經很嚴重，縣府還要「雪上加霜」，根本無視居民健康風險，要求這個開發案必須立刻撤案！要求這個開發案必須立刻撤案！

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

彰化火葬場爭議再起　自救會怒告縣府

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

國會助理抗議「助理費除罪化」　白委到場聲援卻因一事反遭圍剿

國會助理抗議「助理費除罪化」　白委到場聲援卻因一事反遭圍剿

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉

彰化火葬場芳苑抗議民政處環盟環評

