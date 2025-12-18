彰化火葬場爭議再起！鄉長未表態卻變支持　自救會怒告縣府

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣作為全台唯一沒有火葬場的縣市，長期面臨殯葬設施不足的問題。為了改善現況，縣政府選定在芳苑鄉草湖南段籌建「彰化生命園區」，計畫包含火化場等設施，目前已進入環境評估階段。反火化場自救會自去年10月起多次發動大規模抗爭，今(18日)上午前往地檢署按鈴控告建築師事務所及縣府承辦科員，認為鄉長並沒有同意或反對興建，縣府的評估報告卻說她同意。

▲彰化反火化場自救會到地檢抗議縣府選址造假並按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

自去年十月以來，二林鎮居民不斷發起陳情抗議，他們認為火葬場設址緊鄰二林，將對周邊環境、居民健康，以及被譽為「彰化糧倉」的農業產區造成嚴重衝擊。居民更質疑縣府決策過程黑箱作業，缺乏充分溝通，甚至因此發起罷免二林鎮長蔡詩傑的行動，要求縣府撤案並重新評估選址。

經過近一年的抗爭未果，反對行動再度升級。今(18)日，由居民組成的「社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會」成員，高舉「彰化火化場是大違建」、「選址造假」等白布條，前往地檢署按鈴申告受縣政府委託製作「火化場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，控告他們涉嫌偽造文書。

反自救會表示，他們懷疑「建築師事務所」在承辦選址評估報告時，明知芳苑鄉鄉長在鄉內設置火化場並未表達同意或是反對，卻仍在報告中虛構、捏造鄉長「同意配合設置」。

▲彰化反火化場自救會到地檢抗議縣府並按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

這份報告隨後被彰化縣政府用作向縣議會提出「彰化縣火化場開發計畫專案報告」的依據，相關內容也被正式登載於議會公文書及紀錄中。居民認為，此舉已涉嫌違反《刑法》第214條的使公務員登載不實罪。

協會成員強調，這場控告行動，標誌著彰化火葬場選址爭議從街頭抗爭正式走入司法領域。居民的不滿已累積至頂點，決心以法律手段對抗他們口中的「違建」與「造假」。