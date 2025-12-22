　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

▲▼ 中國大陸外交部新發言人林劍 （2024.3.18新亮相） 。（圖／翻攝 北京日報）

▲ 中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

就日本政府高官發表「（日本）應該擁有核武器」的言論，中國外交部外交部發言人林劍今（22）日在例行記者會上表示，「中方對此感到震驚。」並稱日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。

針對日本首相官邸高官宣稱日本應擁有核武器，中國外交部發言人林劍今22日在例行記者會上表示，「中方對日本首相官邸高官公然宣稱日本應該擁有核武器感到震驚。」

林劍指出，上述言論是對戰後國際秩序和國際核不擴散體系的公然挑釁、對地區和國際和平穩定的嚴重威脅、對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。

林劍指出，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。

林劍表示，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台錯誤危險言論絕非偶然。「如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。」

美國國務院發言人12月19日針對日本政府高官近期發表「日本應該擁有核武器」的言論作出回應。在接受《日本經濟新聞》採訪時明確表示，「對美國而言，日本是在推進核不擴散與核軍備管理方面的全球領導者，也是重要的合作夥伴。」

此番表態在強調國際社會必須堅持《不擴散核武器條約》（NPT）體制。作為全球核秩序的基石，NPT條約將締約國分為擁核國家與無核國家，其中僅允許美國、英國、法國、中國、俄羅斯五個國家合法擁有核武器。

發言人提及，日本作為世界上唯一遭受過核武器攻擊的國家，長期以來在國際社會中扮演著倡導「無核世界」的關鍵角色。美方的表態也暗示，日本作為NPT的締約國，應繼續履行其無核化承諾，並與美方保持緊密合作，共同維護國際核軍備管理的穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」　醫提醒：易誤以為是腸躁症

廣州至湛江高鐵正式通車　大灣區1.5小時城市生活圈＋1　

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

24歲女愛吃路邊串串香致「胃癌」　醫提醒：易誤以為是腸躁症

廣州至湛江高鐵正式通車　大灣區1.5小時城市生活圈＋1　

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

【誇誇寶貝們已上線】學生猛誇老師漂亮還關心老師戀愛現況XD

大陸熱門新聞

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

影／劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫超帥走秀

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

陸學者分析美對台軍售2大危險訊號

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　小心吃到工業或畜牧用鹽

裸眼3D技術再突破 上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌 長安汽車已實戰500萬公里

陸央行推出「失信人」解套方案 積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

更多熱門

相關新聞

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日老實撤回高市謬論

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日老實撤回高市謬論

針對美方日前發佈的「美國國家安全戰略」報告中有重點涉台內容，中國外交部發言人郭嘉昆今（8）日回答，台灣是中國的台灣，中美關係第一條不可逾越的紅線。同時，又痛批日本自民黨副總裁麻生太郎對首相高市十分肯定，奉勸日方認認真真反思悔過，老老實實撤回高市首相謬論，「不要繼續玩火，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

路透：川普解凍53億美元外援　含台灣8.7億

路透：川普解凍53億美元外援　含台灣8.7億

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

賴清德：發揮威懾力量避免戰爭　也樂於跟中國交流合作促進和平

賴清德：發揮威懾力量避免戰爭　也樂於跟中國交流合作促進和平

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

關鍵字：

標籤:日本核武中國反應美國立場核不擴散國際安全

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面