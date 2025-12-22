日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」：引發慘禍遠超二戰

▲ 中國大陸外交部新發言人林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

就日本政府高官發表「（日本）應該擁有核武器」的言論，中國外交部外交部發言人林劍今（22）日在例行記者會上表示，「中方對此感到震驚。」並稱日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。

針對日本首相官邸高官宣稱日本應擁有核武器，中國外交部發言人林劍今22日在例行記者會上表示，「中方對日本首相官邸高官公然宣稱日本應該擁有核武器感到震驚。」

林劍指出，上述言論是對戰後國際秩序和國際核不擴散體系的公然挑釁、對地區和國際和平穩定的嚴重威脅、對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。

林劍指出，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。

林劍表示，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台錯誤危險言論絕非偶然。「如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。」

美國國務院發言人12月19日針對日本政府高官近期發表「日本應該擁有核武器」的言論作出回應。在接受《日本經濟新聞》採訪時明確表示，「對美國而言，日本是在推進核不擴散與核軍備管理方面的全球領導者，也是重要的合作夥伴。」

此番表態在強調國際社會必須堅持《不擴散核武器條約》（NPT）體制。作為全球核秩序的基石，NPT條約將締約國分為擁核國家與無核國家，其中僅允許美國、英國、法國、中國、俄羅斯五個國家合法擁有核武器。

發言人提及，日本作為世界上唯一遭受過核武器攻擊的國家，長期以來在國際社會中扮演著倡導「無核世界」的關鍵角色。美方的表態也暗示，日本作為NPT的締約國，應繼續履行其無核化承諾，並與美方保持緊密合作，共同維護國際核軍備管理的穩定。