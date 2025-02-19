賴清德、白宮前副顧問明出席HFX國際安全論壇　安倍夫人也將與會

▲總統賴清德17日接見曾在川普第一執政任期，擔任美國國家安全會議首席亞洲顧問的博明（Matthew Pottinger），也將一起出席20日的哈利法克斯國際安全論壇（HFX）。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首次在台灣舉行，本次論壇名為「台北論壇：連結民主與安全」。對此，總統賴清德與副總統蕭美琴都分別擔任開閉幕演說嘉賓；特別的是，在美國總統川普第一任期的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger），以及去年底才與川普夫婦會面的前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠等重量級人士都將與會。

根據本次論壇的議程，賴清德將於20日下午抵達會場，並發表演說；而副總統蕭美琴則擔任21日的閉幕致詞。特別的是，前總統蔡英文也會在非公開會議中受邀發表談話。換言之，本次論壇，台灣的正副國家元首參與外，連賴清德指定的國家級國際代言人蔡英文也與會。

在國際參與方面，在川普第一任期中，擔任白宮副國安顧問的博明（Matthew Pottinger），近來都在台灣拜訪各級官員與朝野人士，他也是本次論壇的重要來賓。此外，日前加拿大的軍艦才穿越台灣海峽，而該國的前國防部長馬凱（Peter MacKay），以及去年底，與川普夫婦會面的前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠等重量級人士都將與會。

HFX表示，論壇會有5場主題會談，20日有一場，21日則有4場，分別為：「民主=機會」、「民主=韌性」、「民主=正義」、「民主=夥伴」、「民主=安全」等；特別的是，21日一大早7點整，還有一場5公里的路跑活動。