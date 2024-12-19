賴清德：發揮威懾力量避免戰爭　也樂於跟中國交流合作促進和平

▲總統賴清德接見「布魯金斯研究院訪問團」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日接見「布魯金斯研究院訪問團」時表示，台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定。他說，會持續強化國防力量，；也會強化經濟韌性，並與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力求得和平。在對等尊嚴之下，台灣也樂於與中國進行交流合作，促進和平發展。

賴清德致詞時，首先祝賀首次來台灣的「布魯金斯研究院」勞絲（Cecilia Rouse）院長生日快樂，感謝她生日當天率團訪問臺灣，並祝福訪問圓滿成功。也歡迎莫淑珊（Suzanne Maloney）副院長在今年8月後再度來訪，並感謝中國中心何瑞恩（Ryan Hass）主任長期對台灣的支持。

賴清德指出，「布魯金斯研究院」是國際知名智庫，所研究的成果不僅常為美國政府採用，也深刻影響國際政經局勢，希望藉由勞絲院長的訪問，台灣能持續得到「布魯金斯研究院」的支持。

賴清德提到，近年全球戰略日益複雜，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，在各區域內的聯合行動更具侵略性，也更顯示出極權主義的擴張，對全球造成共同的挑戰，因此我們必須要團結在一起。

賴清德說，對於中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀，衷心感謝美國等民主國家展現對民主台灣的支持，對中國破壞台海和平穩定的行徑公開表示關切。台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定。

賴清德指出，會持續強化國防力量，不管是國防自主或對外軍事採購；也會強化經濟韌性，並與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力求得和平。在對等尊嚴之下，台灣也樂於與中國進行交流合作，促進和平發展。

賴清德表示，上週「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經正式生效，是臺美經貿關係的重要里程碑。不僅在經貿領域，台灣和美國在安全和教育文化等各領域，也都有豐碩的合作成果。期盼在未來複雜的國際情勢中，能和美國以及民主國家共同合作，扮演正面的力量，促進全球的民主和繁榮。

隨後，勞絲院長致詞時首先感謝賴清德的生日祝福及理念分享。她此行訪問台灣與日本，是就任「布魯金斯研究院」院長後首次出訪，反映出台灣是美國的重要夥伴，也在全球經濟及亞洲地區和平穩定等方面扮演重要的角色。

勞絲院長提到，此次訪問正值美國政權交接時期，川普總統當選人即將在明年1月20日就職。儘管美國政治領導人每4年輪替一次，台美雙方人民緊密連結的共享價值及利益始終維持不變。

勞絲院長期盼，透過與賴清德及台灣各界領袖見面，能更深入了解台灣對於強化台美關係及支持台灣和平與繁榮的想法。這些見解將有助於強化他們的研究動能，維持「布魯金斯研究院」長期超越黨派及客觀獨立的立場。