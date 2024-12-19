　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：發揮威懾力量避免戰爭　也樂於跟中國交流合作促進和平

▲▼總統賴清德接見「布魯金斯研究院訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「布魯金斯研究院訪問團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日接見「布魯金斯研究院訪問團」時表示，台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定。他說，會持續強化國防力量，；也會強化經濟韌性，並與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力求得和平。在對等尊嚴之下，台灣也樂於與中國進行交流合作，促進和平發展。

賴清德致詞時，首先祝賀首次來台灣的「布魯金斯研究院」勞絲（Cecilia Rouse）院長生日快樂，感謝她生日當天率團訪問臺灣，並祝福訪問圓滿成功。也歡迎莫淑珊（Suzanne Maloney）副院長在今年8月後再度來訪，並感謝中國中心何瑞恩（Ryan Hass）主任長期對台灣的支持。

賴清德指出，「布魯金斯研究院」是國際知名智庫，所研究的成果不僅常為美國政府採用，也深刻影響國際政經局勢，希望藉由勞絲院長的訪問，台灣能持續得到「布魯金斯研究院」的支持。

賴清德提到，近年全球戰略日益複雜，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，在各區域內的聯合行動更具侵略性，也更顯示出極權主義的擴張，對全球造成共同的挑戰，因此我們必須要團結在一起。

賴清德說，對於中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀，衷心感謝美國等民主國家展現對民主台灣的支持，對中國破壞台海和平穩定的行徑公開表示關切。台灣身處「第一島鏈」關鍵位置，是民主島嶼鏈結的前線，將秉持「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全以及印太的和平穩定。

賴清德指出，會持續強化國防力量，不管是國防自主或對外軍事採購；也會強化經濟韌性，並與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，避免戰爭發生，靠實力求得和平。在對等尊嚴之下，台灣也樂於與中國進行交流合作，促進和平發展。

賴清德表示，上週「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經正式生效，是臺美經貿關係的重要里程碑。不僅在經貿領域，台灣和美國在安全和教育文化等各領域，也都有豐碩的合作成果。期盼在未來複雜的國際情勢中，能和美國以及民主國家共同合作，扮演正面的力量，促進全球的民主和繁榮。

隨後，勞絲院長致詞時首先感謝賴清德的生日祝福及理念分享。她此行訪問台灣與日本，是就任「布魯金斯研究院」院長後首次出訪，反映出台灣是美國的重要夥伴，也在全球經濟及亞洲地區和平穩定等方面扮演重要的角色。

勞絲院長提到，此次訪問正值美國政權交接時期，川普總統當選人即將在明年1月20日就職。儘管美國政治領導人每4年輪替一次，台美雙方人民緊密連結的共享價值及利益始終維持不變。

勞絲院長期盼，透過與賴清德及台灣各界領袖見面，能更深入了解台灣對於強化台美關係及支持台灣和平與繁榮的想法。這些見解將有助於強化他們的研究動能，維持「布魯金斯研究院」長期超越黨派及客觀獨立的立場。

▲▼總統賴清德接見「布魯金斯研究院訪問團」。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體
「這可能是最後合約」！詹子賢感性談續留兄弟想法
父喪玩到頭七前1天才回國　富二代「4地2房」遺產剩1半
快訊／全聯倉儲惡火奪4命　互益營造發聲了
快訊／板南線一度異常！忠孝復興站塞爆畫面曝
快訊／雲豹宣布「最強保全」離隊
快訊／全聯惡火增至4死！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：發揮威懾力量避免戰爭　也樂於跟中國交流合作促進和平

楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字　經委會朝野決議明年中火減煤100萬噸

賴清德見文學大獎得主　承諾要讓台灣人在這塊土地永遠自主

「班班有鮮乳」北市不喊卡　蔣萬安：會克服一切困難來做

國防部預算初審完畢　明年20億潛艦預算「一毛未刪」有條件表決通過

國民黨明擬強過3法案　卓榮泰籲：國家要永續、國會不能繼續衝突

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

賴清德：發揮威懾力量避免戰爭　也樂於跟中國交流合作促進和平

楊瓊瓔提案槓台電批虛報減煤數字　經委會朝野決議明年中火減煤100萬噸

賴清德見文學大獎得主　承諾要讓台灣人在這塊土地永遠自主

「班班有鮮乳」北市不喊卡　蔣萬安：會克服一切困難來做

國防部預算初審完畢　明年20億潛艦預算「一毛未刪」有條件表決通過

國民黨明擬強過3法案　卓榮泰籲：國家要永續、國會不能繼續衝突

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

快訊／全聯惡火9人罹難！三樓一次找到5具遺體　全是男性

快訊／文化大學砍人後籌不到10萬元　醒吾科大男改5萬交保

砸363萬裝修　商家消失工程拖1年「爛尾」！他有家歸不得怒報警

持修才得金曲獎　放話組男團：我的舞蹈比較前衛

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

狂投三分球讓NBA比賽變難看？　主席：重點是進攻多樣性

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

樓上太吵！恐怖鄰偷信用卡、水費帳單　掃描建檔放「仇人資料夾」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

鄭文燦出庭發言全文曝！

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

風民調／高雄綠營4人領先柯志恩「她贏最多｣　僅許銘春大幅落後

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

班班有鮮乳喊卡！　行政院：下學期起停辦

曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

更多熱門

相關新聞

賴清德見文學大獎得主　承諾要讓台灣人在這塊土地永遠自主

賴清德見文學大獎得主　承諾要讓台灣人在這塊土地永遠自主

總統賴清德19日下午接見2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主—《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎，恭喜兩位翻譯文學大獎得主獲得美國文學界的最高榮耀，彰顯台灣文學放眼世界的格局和實力。他說，身為台灣的總統，希望可以團結台灣所有人民共同打拚，讓台灣人從此以後就是台灣人，台灣這塊土地是屬於台灣人的，台灣人要在這塊土地上永遠自主、做自己的主人，「這是我們應該要有的目標」。

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆

TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣

TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣

賴清德維安頻傳洩密　綠委：國安單位應徹查中共情報蒐集目的

賴清德維安頻傳洩密　綠委：國安單位應徹查中共情報蒐集目的

關鍵字：

賴清德布魯金斯研究院台灣國際安全和平

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面