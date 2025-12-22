府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

▲為府城300歲獻上生日禮，「日月参上 蝴蝶結行動」正式啟動，街頭化身巨大音樂禮盒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為府城300歲獻上一份不一樣的生日禮物，由台南在地青年團隊「日月参上」發起的「Hitsuki Sanjo Action of Ribbon Tie（ART）日月参上 蝴蝶結行動」，22日起正式啟動。未來三個月的每個週末，台南市中心街道將化身為綁上紅色蝴蝶結的巨大音樂禮盒，透過藝術、音樂與美食，替古都展開一場長效型的城市慶生派對。

活動選址於被視為「年輕人街頭美學集散地」的台灣府城周邊街區舉行。日月参上主理人畢文陽表示，府城過去曾有八座城門守護城市300年，如今團隊希望用音樂與美學，成為守護年輕世代夢想與生活熱度的「新城門」，讓城市記憶與當代創作彼此對話。

本次「蝴蝶結行動」以三大亮點貫穿整體企劃。首先是巨型「音樂禮盒打卡裝置」，特別邀請台南知名美學品牌「FORi花藝」操刀，以鮮豔紅色蝴蝶結包裝街頭空間，民眾只要走近，就能聽見旋律流動，彷彿打開一座城市級的音樂盒，成為府城最新的街頭風景。

第二亮點為「日月参上音樂盒」舞台計畫，連續三個月、每週末邀請不同音樂人與樂團登台演出，採開放報名、不設門檻形式，無論是專業樂團、剛踏入職場的社會新鮮人，或仍在學的種子音樂人，都能站上街頭舞台。畢文陽直言：「只要你有想分享的聲音，我們就把街頭變成你的舞台。」

第三亮點則是結合城市味覺的玩家級限定美食「府城玩家 Fusion 羅馬 Pizza」，讓參與民眾在音樂與藝術之間，也能用味蕾感受府城的創意能量。主辦單位也邀請市民與旅客走進街區，實際體驗這場屬於台南的300歲生日派對。