第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

▲「第21屆台南府城夕照茶會」將於11月8日於安平古堡登場，邀請民眾共賞霞光煮茗之美。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

茗香繫古城夕照映柔情！歷史悠久的安平古堡（熱蘭遮城），將於11月8日化身茶香飄逸的人文雅集，第21屆「台南府城夕照茶會」以「霞光煮茗」為題，邀請愛茶人士在秋日餘暉中共品香茗，感受古蹟、光影與人文交織的詩意午後。

台南茶藝聯合促進會會長吳柏宏表示，府城自古以茶會友、以茶養心，期望藉由此次活動，讓更多民眾在茶香氤氳中體驗茶道的靜謐與優雅，體現生活美學與文化底蘊。

本次茶會總召、花藝與茶人施素芬老師指出，品茗不僅是味覺饗宴，更是一種文化修養與情感交流。選在深秋夕照的安平古堡舉行，象徵傳承、永續與時光共茗，讓古城夕陽的餘暉映照茶湯，也映照府城的人文情懷。

活動於下午2時入席，14時30分舉行開幕式，首席「大自在」茶空間將以榮獲今夏頭等獎的東方美人揭開序幕，蜜果香韻迎風而起。隨後兩場主題雅集：「午後光影」（15:00～15:50）與「夕照餘輝」（16:10～17:00），分別以古城光影與海港霞彩入茶，展現安平獨有的文化韻致。

亮點茶品為國際製茶師周顯榜推出的生態茶系列「春蒔」，以赤蘭烏龍為底、香氣馥郁細膩。茶席由邱嘉慧、廖玉婷、洪敬雯、洪育慈、李坤霖、林佩樺、李翔鈺、林靜等多位屢奪全國茶藝獎的茶師聯袂呈現，展現台灣茶藝的精微之美。

本屆活動由台南市政府文化局指導、中華茶藝聯合促進會與台南市茶藝促進會主辦。主辦單位誠摯邀請各界愛茶民眾共襄盛舉，在秋風與茶香交織的午後，細品府城文化的溫度與深厚底蘊。

報名資訊如下：會員每席800元，非會員每席1200元，名額有限，敬請提前報名。活動地點：安平古堡（熱蘭遮城）；報名專線：李翔鈺0971-626-720、施素芬0932-895-678、牛助坊(06)657-0686。