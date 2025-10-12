《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

▲「《城垣・藝境─府城美術創作校系聯展》」於新光三越台南新天地文化館登場，展現青年藝術創作能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回應「府城城垣三00年」系列活動，台南市文化局補助花苼米藝術設計短期補習班舉辦《城垣・藝境─府城美術創作校系聯展》，自10月9日至26日在新光三越台南新天地6樓C區文化館登場，12日開幕茶會現場冠蓋雲集，藝文界人士、學界師生及市民踴躍出席，展現府城深厚的藝術底蘊與青春創作能量。

為響應「府城城垣三00年」系列活動，台南市政府文化局補助花苼米藝術設計短期補習班舉辦《城垣・藝境─府城美術創作校系聯展》，自10月9日至26日在新光三越台南新天地6樓C區文化館登場。12日開幕茶會現場冠蓋雲集，藝文界人士、學界師生及市民踴躍出席，展現府城深厚的藝術底蘊與青春創作能量。

本次聯展以「城垣文化」為策展主題，集結府城五大美術創作系所，包括國立台南大學視覺藝術與設計學系、國立台南藝術大學材質創作與設計系、長榮大學美術學系、長榮大學書畫藝術學系及台南應用科技大學美術系版印中心。展覽作品橫跨平面繪畫、立體裝置與複合媒材等領域，師生以多元手法回應城市記憶與文化紋理，讓觀眾在作品之間感受古城風貌與當代藝術語彙交織的獨特氛圍。

文化局長黃雅玲表示，《城垣・藝境》不僅是一場藝術展覽，更是凝聚青年創作力與推動美術教育的重要平台。以「府城城垣三○○年」為主軸，鼓勵學生從城市地景、歷史紋理與生活日常中取材，將藝術創作化為對歷史的再詮釋。她指出，透過這場展覽，社會大眾能看見青年藝術家如何以創意語言形塑屬於新世代的城市想像，也體現各校在美術教育上的成果與理念。

活動除靜態展出外，也安排「紙藝工作坊」、「織蓆手感體驗」、「AI藝術魔法教室」、「時空解鎖！穿越城門VR之旅」及「海玻璃創意鎖圈」等互動課程，並搭配親子「解謎遊戲」與「週末小臉彩繪」等體驗。透過寓教於樂的方式，讓藝術走入生活，拉近市民與美學的距離。

文化局指出，《城垣・藝境》充分展現府城藝術教育深厚的基礎與不斷推進的創作能量，期待藉由青年藝術家的視角與創意，激發更多人關注在地文化，為台南的歷史記憶注入新的時代詮釋與生命力。