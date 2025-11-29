府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕　台南市隊四戰全勝奪冠

▲府城城垣300年全國媒體壘球賽」，29日上午10時在台南北區小北B、C球場盛大展開, 台南市隊四戰全勝奪冠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝台南府城300年，並促進全國媒體界彼此交流與凝聚向心力，由台南市電子媒體協會主辦的「府城城垣300年全國媒體壘球賽」，29日上午10時在台南北區小北B、C球場盛大展開，市長黃偉哲出席開幕儀式並受邀開球，為來自全國各地的媒體代表加油打氣，賽事於當日下午圓滿結束，台南市隊以四戰全勝的佳績勇奪冠軍。

黃偉哲市長指出，此賽事不僅讓來自各地的媒體朋友齊聚一堂，一同運動與交流，更增進彼此的情誼。當日天氣晴朗，非常適合比賽，黃市長歡迎各地貴賓蒞臨台南，趁機感受台南道地美食與城市獨特魅力。未來市府將持續強化活動內容，並與電子媒體協會等單位合作，期望把賽事辦得更好、更具吸引力。

此次賽事以「府城城垣三百年」為主軸，將體育競賽轉化為城市歷史慶祝儀式，不僅突顯文化傳承的意義，也兼具媒體互動及團隊凝聚的功能。比賽規模屬於全國性，吸引來自台南、台北、台中、南投、公共電視等多家媒體社群代表參加，展現媒體生態多元與跨界融合的趨勢。

賽事現場除有市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、各議員服務處代表及台南市體育總會理事長吳志祥蒞臨共襄盛舉，盛況空前。本屆媒體壘球賽不僅是一場運動賽事，更是凝聚媒體朋友向心力與展現台南文化的盛會，象徵府城三百年的歷史榮耀與現代活力交織。未來期待該賽事成為媒體界年度盛典，吸引更多媒體人士參與。