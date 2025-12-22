　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

稱張文成績很好！王浩宇不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

▲▼肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！4年前模樣曝。（圖／翻攝四叉貓臉書） 

▲網紅四叉貓找到張文科大論文，並看見他4年前的「自拍照」。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後張文的過往經歷、照片等都被挖出，民進黨前議員王浩宇就發文表示，永平餐飲考上虎科資工，「成績一定是很好啦！」雖然他不支持廢死，但他很想知道這個孩子怎麼突然變成這樣？然後如何避免類似事件再發生，才是解決問題的根本。

王浩宇認為張文成績好　點出問題點

[廣告]請繼續往下閱讀...

王浩宇在臉書上發文表示，張文從永平餐飲考上虎科資工，「基本上成績一定是很好啦！」還有國中同學私下跟他說，張文以前雖然害羞，但沒有人覺得他不好，還說他樂於助人、很正常，然後大學同樣也是很正常。

因此王浩宇認為，現在的問題就在於這樣的孩子為什麼突然間變成現在這樣？是當兵時發生什麼事情嗎？還是失業之後，生活上的壓力讓他生病了？他真的很想知道張文後來到底怎麼了。

王浩宇不支持廢死　但想知道問題的答案

王浩宇接著說，當所有社會問題都用罵「廢死」來解決時，或許大家就永遠不會知道答案。他強調自己不支持廢死，但他真的很想知道問題的答案，以及如何避免再發生，相信這才是解決問題的根本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

生活熱門新聞

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

更多熱門

相關新聞

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

北車與北捷隨機殺人犯案，震驚全國，一位27歲，對其身分與犯罪動機不詳的「孤狼」，再次敲醒台灣社會安全網的警鐘：要問的是，何時我們可以接住孤狼前的他?

高雄左營街頭連2天冒白煙　警方釋疑

高雄左營街頭連2天冒白煙　警方釋疑

英雄余家昶擋刀殞命！8旬母淚崩：以你為榮

英雄余家昶擋刀殞命！8旬母淚崩：以你為榮

張文案小橘書受關注　劉世芳允諾：明年再出精進版

張文案小橘書受關注　劉世芳允諾：明年再出精進版

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

關鍵字：

誠品南西恐怖攻擊張文隨機砍人煙霧彈王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面