稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後張文的過往經歷、照片等都被挖出，民進黨前議員王浩宇就發文表示，永平餐飲考上虎科資工，「成績一定是很好啦！」雖然他不支持廢死，但他很想知道這個孩子怎麼突然變成這樣？然後如何避免類似事件再發生，才是解決問題的根本。

王浩宇認為張文成績好 點出問題點

王浩宇在臉書上發文表示，張文從永平餐飲考上虎科資工，「基本上成績一定是很好啦！」還有國中同學私下跟他說，張文以前雖然害羞，但沒有人覺得他不好，還說他樂於助人、很正常，然後大學同樣也是很正常。

因此王浩宇認為，現在的問題就在於這樣的孩子為什麼突然間變成現在這樣？是當兵時發生什麼事情嗎？還是失業之後，生活上的壓力讓他生病了？他真的很想知道張文後來到底怎麼了。

王浩宇不支持廢死 但想知道問題的答案

王浩宇接著說，當所有社會問題都用罵「廢死」來解決時，或許大家就永遠不會知道答案。他強調自己不支持廢死，但他真的很想知道問題的答案，以及如何避免再發生，相信這才是解決問題的根本。