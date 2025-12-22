英雄余家昶擋刀殞命！8旬母接死訊淚崩「以你為榮」：心真的很痛

▲M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

台北車站、捷運中山站19日傍晚傳出隨機殺人事件，27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈，並持刀衝進人出中揮砍，釀成4死11傷慘劇。其中在台北車站英勇挺身而出制止張嫌余家昶(57歲)，當場遭張嫌砍死，但也因余家昶肉身擋刀，破壞了張嫌原本的計畫，大幅降低死傷。余男年逾80歲的老母親得知兒子死訊後淚流滿面，但仍堅定表示「以他為榮」。

據了解，英雄余家昶從事金融相關行業，家住桃園，每日通勤台北上下班，案發當天的周五傍晚，余家昶如往常下班準備返家，未料經過台北車站時，碰巧遇見帶著大批汽油彈、煙霧彈的張文，當時眾人都向後逃跑，只有余家昶挺身而出制止張文，打斷張文的恐怖計畫，並導致張攜帶的汽油彈起火，大部分當場燒毀，有效阻止傷亡人數進一步擴大。但也因余家昶挺身上前，被打斷的張文當場抽刀刺入余胸口，一刀貫穿左側肺葉直達左心房斃命。

案發後一天，北捷M7出口附近湧入大量獻花、卡片來致敬這位台灣英雄，寫下「勇士當為義鬥爭」，感謝如果不是他的見義勇為，恐怕會造成張文後續更大規模的傷亡。

余家昶年邁的母親得知愛子死訊後悲痛萬分，整日以淚洗面痛哭，難以接受孩子居然再也回不了家。家人表示，余家昶從小就十分孝順，性格耿直、勇敢且富有正義感。家屬透露，案發當天得知台北車站出事，擔心天天通勤的余家昶可能發生危險，立刻撥打數通電話但均無人接聽，隨後就接獲不幸消息。

余家長的母親悲痛地表示，孩子從小就跟著父親在忠烈祠工作，極富正義感，雖然遭遇不幸，但挺身而出的義舉拯救了更多的生命，阻止了一場可能發生的大屠殺，「我仍以他為榮、為他感到驕傲，但身為一個母親，心真的很痛、很痛」。

▲余家昶挺身而出阻止張文惡行，當場遭刺殺倒地。（圖／翻攝自Threads)