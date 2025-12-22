驚弓之鳥！高雄左營街頭連2天冒白煙　民眾嚇到警方釋疑

記者陳宏瑞／高雄報導

台北日前發生駭人無差別攻擊，嫌犯丟煙霧彈、揮刀釀成死傷，餘波未平，高雄左營卻連續兩天驚傳「白煙瀰漫」，20日晚間左營舊城圓環突然竄出大量白煙，畫面在網路瘋傳，一度以為又是煙霧彈事件，嚇壞不少人，沒想到21日晚間在南屏路、裕誠路口又冒出大量白煙，再度引起關注，所幸警方調查後，發現又是汽車冒出白煙，虛驚一場。

▲一輛轎車在南屏路、裕誠路口冒出大量白煙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

20日晚間6時許，左營分局啟文派出所員警巡邏行經舊城南門圓環時，發現後方一輛白色小貨車排放異常白煙，立即上前查看。經查並非起火，也無任何危險物品，純粹是車輛故障。

駕駛向警方表示，因機油異常進入油箱，導致排氣管狂冒白煙，正準備前往車廠檢修，警方當場提醒應盡速維修，避免影響行車安全，確認無虞後離去。

▲左營舊城圓環竄白煙，目擊民眾嚇壞 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方也強調，分局並未接獲相關報案，現場亦有警力執行守望勤務，並未發生任何突發狀況。調閱監視器後確認，白煙來源就是車輛行駛時排放，虛驚一場，並非外界擔心的煙霧彈或治安事件。

沒想到21晚間7時許，一輛小客車行經南屏路與裕誠路口時，再度冒出大量白煙，又引起關注，警方調查後，發現純屬車輛問題，又是虛驚一場，也讓民眾宛如驚弓之鳥。