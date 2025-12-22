張文隨機砍人案小橘書受關注　劉世芳允諾：明年再出精進版

▲內政部長劉世芳（右）、警政署長張榮興（左）。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

27歲男子張文19日傍晚在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》重要性也備受矚目。不分朝野立委今（22日）均關切小橘書內容精進，應放入重大暴力危害事件等，內政部長劉世芳則允諾，下次更新版時會放進去，明年會再出新版小橘書。

立法院內政委員會今（22日）邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時詢問，小橘書有沒有教民眾對這樣重大危害生命事件時，該如何因應？因為內容是教民眾自救，如止血、使用AED等，內政部長劉世芳坦言，寫得較無那麼明確，但在12頁教學自救與互救部分，有提到毒化物質災害部分。

蘇巧慧追問，如何定義此次重大治安事件，會定義為恐怖攻擊嗎？警政署長張榮興說，還是有一段距離，這是隨機的襲擊事件。至於是否會定義為暴力重大人為維安事件？張榮興說，應該會。

蘇巧慧也說，這次小橘書沒有提到面對重大暴力危害事件，但其實在7月份，行政院國土安全辦公室就有出一份「民眾自我安全防護常識彙編-反暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊」，裡面寫得非常清楚，在重大事件時，常見手段有哪些？包括砍殺、縱火、槍擊、挾持、爆炸等，19日北捷案件就有砍殺、縱火。

蘇巧慧接續指出，如何辨別可疑人士、危險物品，指引也寫得很清楚，以及碰到可疑人事物時，該如何通報警察也有技巧，不要講一堆其他的，反而降低通報時間，以及面對類似事件時，策略和國際相同，就是「跑、躲、說」，自救和救人一樣重要，不必逞英雄，自救、及時離開危險現場反而是對民眾最大的指引。

蘇巧慧認為，台灣恐怖主義風險指數很低，在全球163個國家中排名100，屬於恐怖攻擊很低的國家，希望未來精進小橘書時，能把重大暴力危害事件放入，包括重要的「跑躲說指引」，讓更多人知道。劉世芳允諾，下次更新版時會放到裡面去。

國民黨立委張智倫質詢尾聲也提到，小橘書內容要增進，劉世芳則說，委員如果支持小橘書，明年會再出新版。

隨烏俄戰爭爆發，全民國防議題受關注，前蔡英文指示國防部編撰全民國防手冊，2022年4月公告「全民國防手冊」範本；2023年6月公告「全民國防應變手冊」；2025年9月再公告「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書），並於11月份起分四梯次普發。

針對小橘書，內政部21日表示，截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%。全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2,556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，而台中市、彰化縣及屏東縣為第4梯次，將在24日開始陸續發放。