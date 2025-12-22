「0度線」高度降低　下波冷空氣更強久

▲周三起水氣增加。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三下午起至周六另一波冷空氣逐漸南下，比前一波更強，目前模擬其持續較久，且約比前波再低2度；周四、周五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼，中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼；周二至周三上午東北季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周三更強冷空氣報到

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三下午起至周六另一波冷空氣逐漸南下，比前一波更強，目前模擬其持續較久，且約比前波再低2度，但仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台濕涼微冷；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

吳德榮指出，周四、周五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山（合歡山、雪山、南湖⋯等），若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率，由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察；周日東北季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。