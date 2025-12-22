挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周四聖誕節各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣；預報各地低溫約12~15度，台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍需觀察。

薛皓天指出，今日維持東北季風環境，水氣減少且雲量偏多，桃園以北、東北部及東南部大致為多雲到陰天氣，迎風面東北部局部有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴天氣；晚間起漸轉偏東風環境，迎風面東北部及東部局部仍有短暫陣雨。

薛皓天說，周二為高壓迴流偏東風環境，水氣再減少，僅迎風面東北部及東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，陽光露臉，氣溫也明顯回升。

薛皓天提到，周三底層東北季風再度增強，中層有上有雲系通過，整體雲量及水氣增多，屆時中北部及東部將轉陰陣雨天氣，中部以南多雲天氣局部偶有陽光露臉，晚間中南部近山區局部會有零星短暫雨發生。

周四全台有雨 挑戰冷氣團

薛皓天分析，周四聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部地區降雨會較偏向於山區，其餘地區也有短暫陣雨機會，仍以北部及東部降雨明顯。

薛皓天表示，因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12~15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍需觀察；另外，因水氣偏多、冷空氣較強，台灣2000公尺以上高山有路面結冰或結霜機會，3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鏈再上山。

周末水氣減少

薛皓天指出，周五至周末持續受東北季風影響，中層雲系於周五通過遠離，中部以北及東部有短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲天氣，預估周五晚間至周六清晨仍有一波明顯低溫，低溫約13~16度。

薛皓天說，周末兩天水氣漸減少，降雨較集中於迎風面東北部及東部，新竹以北、東部維持多雲到陰天氣，苗栗以南維持晴到多雲天氣；中北部及東部高溫約20度左右，中南部高溫約23~26度，不過，西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，請多留意日夜天氣變化，以免著涼感冒。