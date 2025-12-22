　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周四聖誕節各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣；預報各地低溫約12~15度，台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍需觀察。

薛皓天指出，今日維持東北季風環境，水氣減少且雲量偏多，桃園以北、東北部及東南部大致為多雲到陰天氣，迎風面東北部局部有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴天氣；晚間起漸轉偏東風環境，迎風面東北部及東部局部仍有短暫陣雨。

（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

薛皓天說，周二為高壓迴流偏東風環境，水氣再減少，僅迎風面東北部及東部為多雲偶零星短暫雨天氣，其餘各地轉晴到多雲天氣，陽光露臉，氣溫也明顯回升。

薛皓天提到，周三底層東北季風再度增強，中層有上有雲系通過，整體雲量及水氣增多，屆時中北部及東部將轉陰陣雨天氣，中部以南多雲天氣局部偶有陽光露臉，晚間中南部近山區局部會有零星短暫雨發生。

周四全台有雨 挑戰冷氣團

薛皓天分析，周四聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，各地為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部地區降雨會較偏向於山區，其餘地區也有短暫陣雨機會，仍以北部及東部降雨明顯。

薛皓天表示，因東北季風強度較強，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12~15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，是否達冷氣團仍需觀察；另外，因水氣偏多、冷空氣較強，台灣2000公尺以上高山有路面結冰或結霜機會，3000公尺以上山區更有降雪可能，若要前往山區看雪民眾要多做好保暖，且裝好雪鏈再上山。

周末水氣減少

薛皓天指出，周五至周末持續受東北季風影響，中層雲系於周五通過遠離，中部以北及東部有短暫陣雨，其餘地區為晴到多雲天氣，預估周五晚間至周六清晨仍有一波明顯低溫，低溫約13~16度。

薛皓天說，周末兩天水氣漸減少，降雨較集中於迎風面東北部及東部，新竹以北、東部維持多雲到陰天氣，苗栗以南維持晴到多雲天氣；中北部及東部高溫約20度左右，中南部高溫約23~26度，不過，西半部受輻射冷卻影響，仍有10度或以上日夜溫差發生，請多留意日夜天氣變化，以免著涼感冒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛本來沒想再嫁！全因夫家一句話　首揭交往時間軸
正妹偶像「擅自徵選啦啦隊」被抓！　公司列3罪狀即刻解約
挑戰冷氣團！　下波雨擴全台
宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產
肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現
如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

「0度線」高度降低　下波冷空氣更強久

變天！　「全台有雨」時間曝

快訊／05：02台南規模3.8地震　最大震度3級

總統要求員警加強反恐訓練　前警員：單警執勤、沒裝備怎反恐？

下波變天濕又涼　圖看「一周天氣」顯著降溫要來了

肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現了

他肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！4年前模樣曝

白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍

家裡必備「萬能凡士林」！藥師曝保養全攻略　4種情況不能用

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

「0度線」高度降低　下波冷空氣更強久

變天！　「全台有雨」時間曝

快訊／05：02台南規模3.8地震　最大震度3級

總統要求員警加強反恐訓練　前警員：單警執勤、沒裝備怎反恐？

下波變天濕又涼　圖看「一周天氣」顯著降溫要來了

肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現了

他肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！4年前模樣曝

白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍

家裡必備「萬能凡士林」！藥師曝保養全攻略　4種情況不能用

T台宮鬥出怪招　前女主播「破風水陣」

AI大戰改拚成本控制　OpenAI傳算力毛利率飆升至70%

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

夢想成真！村上宗隆告別養樂多　「從這裡開始是新道路」

台灣民意民調／五成八台灣人欣賞高市早苗　游盈隆：魅力橫掃全台

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

張靖玲就要當主播「只打卡不上工」　T台祭9大過免職勝訴

三振率非致命傷？村上宗隆MLB前景獲肯定　美媒直指白襪撿到寶

好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站前成自住族強勢迴流地

TVBS前女主播爭家產　錄音檔曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

生活熱門新聞

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

下波變天顯著降溫　圖看一周天氣

悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

2波變天！　下波冷空氣更強更久

更多熱門

相關新聞

「0度線」高度降低　下波冷空氣更強久

「0度線」高度降低　下波冷空氣更強久

氣象專家吳德榮表示，周三下午起至周六另一波冷空氣逐漸南下，比前一波更強，目前模擬其持續較久，且約比前波再低2度；周四、周五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。

變天！　「全台有雨」時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

下波變天顯著降溫　圖看一周天氣

下波變天顯著降溫　圖看一周天氣

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

2波變天！　下波冷空氣更強更久

2波變天！　下波冷空氣更強更久

關鍵字：

氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面