下波變天濕又涼　圖看「一周天氣」顯著降溫要來了

記者許力方／台北報導

東北季風一波波，中央氣象署表示，冬至後東北季風盛行，北台灣整天有涼感，下一波變天會又濕又涼，降雨機率提高，3500公尺以上高山將有降雪、結冰可能。專家預估，下一波顯著降溫時間點落在25日（周四），低溫預估14度。

冬至後東北季風一波波

氣象署預報，冬至後的未來一周，東北季風盛行，北台灣整天有涼感，中南部早晚偏涼。第一波東北季風伴隨水氣增加，今天（22日）北台灣整天較涼，北海岸，東半部、大台北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，各地早晚低溫16至19度間。23日（周二）東北季風減弱，北台灣撥雲見日，各地舒適溫暖，日夜溫差較大。

下波變天濕又涼

到了24日、25日（周三、四) 東北季風再度增強及影響，氣象署指出，水氣將再度增多、各地降雨機率提高，北部、東半部陰雨，中部也有零星雨，南部地區24日雲量增、山區雨，25日也有零星雨。25日白天各地偏涼，入夜之後到26日（周五）清晨各地氣溫再下降，低溫在中部以北、東北部15至16度，其他17至19度，空曠地區、近山區再低1~2度，3500公尺左右或以上的高山有零星降雪或結冰機率。

周四顯著降溫

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，隨者雲雨帶離開，東北季風增強，中、南部恢復晴朗，北、東部迎風面關係，雲多偶陣雨，各地夜晚清晨稍微涼冷。預估下一次顯著降溫預計是25日，低溫預估14至15度。

