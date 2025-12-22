　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波變天濕又涼　圖看「一周天氣」顯著降溫要來了

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲東北季風盛行，一波波影響台灣。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

東北季風一波波，中央氣象署表示，冬至後東北季風盛行，北台灣整天有涼感，下一波變天會又濕又涼，降雨機率提高，3500公尺以上高山將有降雪、結冰可能。專家預估，下一波顯著降溫時間點落在25日（周四），低溫預估14度。

冬至後東北季風一波波

氣象署預報，冬至後的未來一周，東北季風盛行，北台灣整天有涼感，中南部早晚偏涼。第一波東北季風伴隨水氣增加，今天（22日）北台灣整天較涼，北海岸，東半部、大台北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，各地早晚低溫16至19度間。23日（周二）東北季風減弱，北台灣撥雲見日，各地舒適溫暖，日夜溫差較大。

下波變天濕又涼

到了24日、25日（周三、四) 東北季風再度增強及影響，氣象署指出，水氣將再度增多、各地降雨機率提高，北部、東半部陰雨，中部也有零星雨，南部地區24日雲量增、山區雨，25日也有零星雨。25日白天各地偏涼，入夜之後到26日（周五）清晨各地氣溫再下降，低溫在中部以北、東北部15至16度，其他17至19度，空曠地區、近山區再低1~2度，3500公尺左右或以上的高山有零星降雪或結冰機率。

周四顯著降溫

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，隨者雲雨帶離開，東北季風增強，中、南部恢復晴朗，北、東部迎風面關係，雲多偶陣雨，各地夜晚清晨稍微涼冷。預估下一次顯著降溫預計是25日，低溫預估14至15度。

▼下一波顯著降溫濕又涼 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

12/19 全台詐欺最新數據

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，周四新竹以北、東部及山區為陰陣雨天氣，其餘地區為陰時多雲偶零星短暫雨；目前預報周四晚間至周五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍須觀察。

2波變天！　下波冷空氣更強更久

2波變天！　下波冷空氣更強更久

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

明冬至變天「北東濕涼」　下週三陰雨區擴大

明冬至變天「北東濕涼」　下週三陰雨區擴大

