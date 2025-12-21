　
地方 地方焦點

台中購物節最終場抽百萬　新婚戒指帶來好運、消費321億再創高峰

▲南屯冬季音樂會X台中購物節揭曉三位百萬幸運得主。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲南屯冬季音樂會X台中購物節揭曉三位百萬幸運得主。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中購物節買氣持續升溫，累計登錄消費金額已突破321億元，再創歷年新高。市府經濟發展局昨（20）日晚間在「南屯冬季音樂會」活動現場舉辦購物節最終場「月月抽百萬」活動，由副市長黃國榮親自上台Call Out百萬幸運得主，現場揭曉三組中獎名單，在歲末年終為市民帶來滿滿驚喜與歡樂。

抽獎過程中，黃副市長逐一致電中獎者報喜，舞台前人潮聚集，現場掌聲與歡呼聲不斷。首位百萬得主為居住在大肚區的楊先生，他日前才在東區LaLaport消費3萬元購買新婚婚戒，沒想到婚後不久便迎來大好運，接到市府來電時一度不敢置信，連聲詢問「真的嗎？」話筒另一端的驚喜反應，引來現場民眾熱烈歡呼，紛紛送上祝福，直呼「雙喜臨門」。

經發局指出，第二位百萬得主為神岡區林小姐，她在逢甲商圈一家知名服飾店消費2,400元就幸運中獎，接獲通知時正值上課時間，雖然語氣努力保持冷靜，仍難掩喜悅，並向市府表達感謝。第三位百萬得主因未即時接聽電話，市府後續將再行聯繫通知，協助完成領獎程序。

▲南屯冬季音樂會X台中購物節揭曉三位百萬幸運得主。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中購物節最終場月月抽百萬「破三百億抽百萬」活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

黃國榮表示，台中購物節透過大型消費活動成功帶動內需、振興地方經濟，也支持百工百業發展。今年更首創外籍人士專屬獎項，並邀請多國使節代言，讓購物節不僅是消費活動，更成為具有國際規模的城市慶典，吸引國內外遊客走進台中，進一步提升城市品牌形象與國際能見度。

他指出，台中購物節結合數位治理、跨產業整合及多元抽獎機制，打造全新的慶典經濟模式，已成為全國指標案例，不僅榮獲「國家產業創新獎」、「TITAN創新獎」等國際肯定，也吸引其他縣市前來觀摩取經。

經發局補充，當晚的南屯冬季音樂會同樣熱鬧非凡，5組表演團隊輪番登台，包括「閃亮台中樂團」、「台中逗樂愛樂團」、「大墩國小節奏樂團」、「惠文高中國樂團」及在地的「老闆樂團」，從管弦、國樂到流行樂曲風多元，現場民眾隨著音樂擺動身體，在冬夜裡共享百萬大獎揭曉的歡樂時刻，也展現台中冬季藝文活動的活力與魅力。

經發局提醒，台中購物節進入最後倒數5天，民眾只要把握時間，將消費發票或收據登錄至「台中通TCPASS」APP，仍有機會參加抽獎，角逐壓軸精品好宅等大獎，為今年畫下最驚喜的句點。

▲南屯冬季音樂會X台中購物節揭曉三位百萬幸運得主。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲惠文高中國樂團應邀演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

