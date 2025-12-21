2300萬人受害！南韓SKT遭駭「用戶個資外洩」　賠償金恐達489億

▲ SKT個資外洩事件有逾2千300萬用戶受害。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

韓國消費者院消費者糾紛調停委員會21日宣布，要求南韓電信龍頭SK Telecom（SKT）須向今年4月個資外洩事件中受害的客戶提供每人10萬韓元（約新台幣2136元）補償。由於整體受害人數達2300萬人，賠償金總額可能高達2.3兆韓元（約新台幣489億元）。

根據《韓聯社》，消費者院18日召開集體糾紛調停會議，做出此項決定，依據7月官民合作調查團調查結果，以及個資保護委員會8月的處分內容，認定SKT因駭客攻擊導致消費者個資外洩，帶來實質損害，應負起賠償責任，彌補消費者損失。

這起糾紛源於今年5月9日58名消費者集體申請調停，要求SKT就「本地用戶伺服器」（HSS）遭駭導致個資外流事件提出賠償及防範措施。18日調停會議中決定，每名申請補償的受害者應獲得5萬韓元電信帳單折扣，以及可在合作商家使用的T-Plus點數5萬點。

若SKT接受調停決定，委員會將要求業者向未參與調停程序的所有受害者提供相同補償，並提交完整補償計畫書。SKT必須在收到調停決定書後15天內，向委員會回覆是否接受。

消費者院委員長韓龍浩（音譯）表示，「在迅速彌補大規模消費者損失的同時，也參考業者透過自發性補償重建信任的努力，來制定補償方案」，強調由於近期接連爆出個資外洩問題，業者必須在技術和制度層面付出更多努力，防範類似事件再度發生。