政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張文案傷者找救命恩人！蔣萬安親致謝　台大醫師：相信社會溫暖

▲蔣萬安下午赴台大醫院向醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔致謝；女傷者也與醫師視訊表達感激之情。（圖／北市府提供）

▲蔣萬安下午赴台大醫院向醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔致謝；女傷者也與醫師視訊表達感激之情。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。台北市長蔣萬安今（21日）表示，有一位傷者第一時間是由一對顏姓醫師父女檔搶救才保住性命，這位傷者希望北市府能幫忙找到這2位醫師；蔣萬安下午2時也到台大醫院轉達感謝之意。據查，就是台大醫院急診部醫師顏瑞昇與他女兒顏均蓉。顏瑞昇表示救人是醫師的天職，也由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，更要大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。

蔣萬安下午赴台大醫院指出，在中興院區休養的黃姓女傷者有特別反映，事發當下有兩位專業醫師即時給予她緊急搶救、包紮及情緒安撫，並在現場協助檢傷分類與指揮，充分展現醫師救人的專業精神，因此請市府代為尋找這兩位醫師，轉達感謝之意。市府後來也成功找到這對父女檔醫師，其中父親顏醫師曾任台大醫院急診部主任。

▲蔣萬安下午赴台大醫院向醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔致謝；女傷者也與醫師視訊表達感激之情。（圖／北市府提供）

蔣萬安說，黃姓女傷者曾透露，事發時自己情緒非常緊張焦慮，黃醫師不僅安撫她的情緒，還表示將送她至中興院區，因此感到十分安心；此外，黃醫師也在現場協助指揮，與醫護人員密切配合，讓她深受感動。北市府特別代表黃姓女傷者獻上感謝信與花束，並讓黃姓女傷者透過視訊表達謝意。

醫師顏瑞昇受訪時感嘆，這是一場不幸的事件，自己身為醫師，當然「救人就是醫師的天職」，任何一位急診醫師遇到當下情況都會站出來盡力處理。他回憶說，當時是和兒子、女兒約在中山區吃飯，但看到現場一片混亂又有救護車，自己就沒有多想，立刻和女兒立刻趕往對街協助傷者處理。

顏瑞生說，現場處理很不錯，緊急醫療網反應適當，救護技術員的包紮與急救方式也都很專業。他強調，自己與女兒只是盡一分醫師的專業，在現場提供小小的幫助。身為醫師期盼逝者安息、傷者早日康復出院，也希望社會大眾對這個社會保持信心，因為在需要的時候，總有人會伸出援手。

醫師顏瑞昇也提到，幸好現場傷者人數不多，他看到一位OHCA倒地個案，已有多位民眾與醫護人員正在處理，另外也有受傷民眾在等待送醫，但不確定自身狀況是否穩定，因此便逐一進行評估與處理，將情況較危急的個案送往創傷中心，其餘無立即危險者則安排送往附近醫院。他強調，作為一名急診專科醫師對這次的緊急救護系統給予高度評價，無論是指揮體系或病患分流，都展現良好水準，「期盼大家能盡快走過這次的傷痛。」

12/19 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

張文案傷者找救命恩人！蔣萬安親致謝　台大醫師：相信社會溫暖

台北捷運張文隨機傷人殺人蔣萬安台大醫院顏瑞昇

