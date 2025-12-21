　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌...內幕鼻酸了

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人案，犯嫌張文遭警方圍捕時墜樓，搶救無效亡。（圖／記者陳以昇攝）-嫌犯墜樓畫面

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人案，犯嫌張文遭警方圍捕時墜樓，搶救無效身亡。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

27歲嫌犯張文丟擲數枚煙霧彈製造混亂，並持長刀在人群中揮砍，一路闖進誠品南西店，最終於頂樓處墜樓，送往醫院急救宣告不治。對此，有網友發問，醫護們在急救殺人犯的時候，內心是在想什麼呢？文章曝光後，胸腔外科醫師杜承哲現身回應，曾救過殺父兇手，直言「法律就是法律，救人就是救人」。

張文19日在揮刀砍傷多人後，闖進誠品南西店，並沿著手扶梯上樓，最終於頂樓處墜落，當場全身多處骨折、失去生命徵象，緊急送往醫院搶救後，於當晚19時48分宣告不治。一名網友則在Threads發問，「醫生在救殺人犯的時候，到底會想什麼？」

底下網友熱議，「有一次去醫院急診室，聽到兩個護士在抱怨毒蟲又進來急救了，雖然滿臉嫌棄不耐煩，但還是會去救」、「如果醫護在救人的時候，有這種立場會很可怕」、「遵守職業道德而已，救死扶傷，不論立場」、「在醫護眼中就是病人，沒有貴賤道德之分」、「可以去查查希波克拉底誓言，無論怎麼恨，就算自己的家人是因為這個人而喪命，當他選擇踏入醫學，必終身為救人為主，在手術房裡，只有生命，沒有身份，先是醫生才是自己」。

▲北捷恐攻男張文，犯案後墜樓送醫畫面。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文犯案後墜樓送醫畫面。（圖／記者陳以昇攝）

救人是職責，法律就是法律

留言之中，醫師杜承哲現身回應，「他的事情與我的醫療無關，我不是來扮演法官和神明的」，並說起他曾救過一位「弒父的兇手」，這位兇嫌在年輕時就犯案入牢，因患有第一型糖尿病又不好控制，造成膿胸和敗血症，於是杜承哲替對方做手術。

至於殺害父親的原因，杜承哲感慨表示，「是他反覆阻止爸爸性侵姊姊失敗，他已經沒有任何其他的辦法了」。針對替殺人犯做手術的看法，杜承哲坦言，「法律就是法律，救人就是救人」。

此外，大腸直腸外科醫師何建霖也透露，以前的醫院是台中監獄的後送醫院，他也會去監獄值班，「其實就做該做的事，我們是醫師不是法官，以這次這個事件，若犯人到我手上，我想我還是得做應該做的處置，即便心理不願意」。

張文遺體下周解剖釐清死因

該案共釀成4死悲劇，檢警昨（20日）進行相驗後，除張文外，3名被害死者家屬均對死因無意見，後續已發還遺體；目前檢方暫定23日下午2時將解剖張文遺體，進一步釐清死因。

▼張文離家兩年多，家中的房間早已成為儲藏室，父母表示，想找兒子也找不到。（圖／攝影中心）

▲▼北捷隨機殺人，嫌犯張文父母抵達二殯進行相驗。（圖／攝影中心）

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拍抖音模仿張文！男被爆是老闆　店家急澄清
今最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：能量交換
員工模仿「蹲地丟煙霧彈」炎上！　老闆急發聲：已開除
男女「肉體交疊浮船」海上激戰！　嬌喘聲響徹芭達雅海灘
快訊／UG董事長鞠躬哽咽道歉！

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

上周五台北車站出現張文孤狼式恐攻案件後，社群平台及網路討論區接連出現恐嚇、暴力威脅模仿犯，甚至揚言對不特定公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言，引發社會關注與民眾不安。刑事局指出，截至21日中午，相關可疑訊息已累計20則，對公共秩序與社會安寧造成不良影響，刑事局已統合全國警力，啟動全國聯防專案，全面追查、依法究辦。

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

警追張文畫面曝！趕赴南西誠品逆向衝上手扶梯搜索

警追張文畫面曝！趕赴南西誠品逆向衝上手扶梯搜索

張文為畢業校友！　虎尾科大證實了

張文為畢業校友！　虎尾科大證實了

張文連續3小時犯案　簡舒培批：警都沒掌握？

張文連續3小時犯案　簡舒培批：警都沒掌握？

