社會 社會焦點 保障人權

張文孤狼恐攻效應　全台模仿留言逾20則！刑事局撂重話

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（資料照／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

上周五台北車站出現張文孤狼式恐攻案件後，社群平台及網路討論區接連出現恐嚇、暴力威脅模仿犯，甚至揚言對不特定公眾進行「無差別攻擊」的貼文與留言，引發社會關注與民眾不安。刑事局指出，截至21日中午，相關可疑訊息已累計20則，對公共秩序與社會安寧造成不良影響，刑事局已統合全國警力，啟動全國聯防專案，全面追查、依法究辦。

刑事局表示，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之網路內容，警方已採取即刻處置、迅速溯源追查的作為，從源頭阻絕潛在風險，防止恐慌擴散，確保社會安全。

刑事局強調，截至21日止，已迅速偵破3起案件、查獲3名涉案人，並依法究責、從嚴處置。查獲案件包括：一張男於社群平台Threads留言「原計劃是板南站內……」，涉嫌恐嚇公眾維安罪，由新北市政府警察局於台中市清水區查獲；一唐男在Threads留言「真的有人做了我想做的事」，同涉恐嚇公眾維安罪，由台中市警察局於桃園市中壢區查獲；另有彭姓男子於IG留言「中山砍人不揪」，涉嫌恐嚇公眾維安罪，由新北市警局於新北三重區查獲。

刑事局再次呼籲民眾，面對網路上可疑或涉及恐嚇、暴力的貼文與留言，切勿轉傳、附和或以玩笑心態看待，以免助長恐慌與模仿效應。若發現疑似危害公共安全之訊息，應立即保留相關截圖、連結、帳號資訊及時間點，並儘速通報警方（撥打110或就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拍抖音模仿張文！男被爆是老闆　店家急澄清
今最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：能量交換
員工模仿「蹲地丟煙霧彈」炎上！　老闆急發聲：已開除
男女「肉體交疊浮船」海上激戰！　嬌喘聲響徹芭達雅海灘
快訊／UG董事長鞠躬哽咽道歉！

