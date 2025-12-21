張文砍人逃逸「監視器出包」？　北捷認1組故障：畫面比對需時間

▲民眾遭張文砍傷現場人員正在施救。（圖／網友提供）

記者鄭佩玟／台北報導

27歲男子張文19日下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人，台北市議員簡舒培今（21日）對此質疑，張文連續小時犯案，警網竟然都沒有掌握？傳出捷運警察要調閱嫌犯路線，卻有監視器失靈沒有畫面的情形，台北捷運公司總經理黃清信則證實，確實有一組硬碟故障，但歹徒整個路徑畫面都有取得，但因為歹徒有計畫性作案，畫面比對需要花比較多時間。

黃清信表示，總共有4組的主機，因為捷運站是封閉的空間，當初設計時有備援的觀念，萬一有一組異常，還有3組可以交叉比對。這次確實有一組在事發前一天，有一組硬碟的磁區發生故障，追蹤時相關的鏡頭都取得，歹徒的整個路徑從下樓到捷運紅線都有相關畫面，但歹徒是一個有計畫的作案，除了變裝，還有煙霧彈，畫面比對需要花比較多時間。

黃清信說，歹徒第一時間在捷運站已經做了變裝，丟了煙霧彈後，做了第2次變裝，之後夾著人群進入紅線，這是比較特殊的做案方法，以後會研究如何盡快地確定犯罪型態。他強調，所有動線從M8進到捷運站，後來到中山地下街，接著出到地面層，整個畫面、動線、時間點都有完整的擷取、追溯。