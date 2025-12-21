嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

▲43歲張姓男子惡作劇，暗示自己為19日隨機砍人案嫌犯同夥，遭警方逮捕送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、潘鳳威／新北報導

北捷台北車站與中山站19日發生隨機砍人案，造成4死11傷。事後各地陸續出現疑似模仿犯案的網路言論，引發社會恐慌。昨(20)日中科園區一名43歲張姓作業員在Threads發文，自稱是嫌犯同夥，並提及「大規模隨機殺人」、「中山站煙霧彈」等關鍵字。警方接獲檢舉後，於今(21)日上午前往逮人，並依恐嚇及危害公共安全罪送辦。

▲中山站隨機砍人嫌犯張文。（圖／記者陳以昇攝）

有民眾昨日在社群平台Threads發現一則貼文，內容寫道「原計劃板南站內，且在5點鐘開始，所以原計劃是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站外，光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷(會)哇塞，難怪同夥表示失敗」。文中不僅暗示自己是19日隨機砍人案嫌犯張文的同夥，還詳細描述所謂原定的犯案計畫。

新北市政府警察局三峽分局接獲民眾檢舉報案後，立即成立專案小組展開調查。蒐證後掌握該貼文人住居，並報請台中地檢署指揮偵辦，警方今日上午持檢察官核發拘票，前往台中市清水區將43歲張姓男子拘提到案，並查扣其犯案用手機等相關證物。

據了解，張男在中科園區擔任作業員，到案後坦承貼文內容僅是出於好玩惡作劇。警方訊後依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，將其移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證之訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序。警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。