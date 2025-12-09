　
地方 地方焦點

小腳步的大風景！花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」原則

▲▼為迎接新開辦2歲專班，進行教室內幼兒廁所工程及教室環境修繕、教材教具與幼兒桌椅增購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲為迎接新開辦2歲專班，進行教室內幼兒廁所工程及教室環境修繕、教材教具與幼兒桌椅增購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為回應家長對2至3歲幼兒托育的期待，花蓮縣政府將於太昌國小附幼與光華國小附幼開辦2歲專班，預計自115學年度起正式招生，目前積極進行設備添購及環境修繕，營造幼兒優良安全生活空間。

▲▼為迎接新開辦2歲專班，進行教室內幼兒廁所工程及教室環境修繕、教材教具與幼兒桌椅增購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，幼兒教育是縣府最溫柔也最堅定的施政方向之一。面對少子女化的社會浪潮，花蓮更要打造支持年輕家庭的堅實網絡，讓幼兒在安全的環境受照顧、讓家長在工作與家庭之間找到從容的步伐。她強調：「從2歲開始給幼兒好的環境，就是給他們一生最大的禮物。」

▲▼為迎接新開辦2歲專班，進行教室內幼兒廁所工程及教室環境修繕、教材教具與幼兒桌椅增購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府表示，為迎接新開辦2歲專班，兩校將進行教室內幼兒廁所工程及教室環境修繕、教材教具添購與幼兒桌椅增購等；戶外活動區也因應幼兒年齡規劃，未來老師們將以遊戲融入生活的方式，協助幼兒在語言、動作與社交方面逐步發展，在熟悉的土地上扎根成長。

▲▼為迎接新開辦2歲專班，進行教室內幼兒廁所工程及教室環境修繕、教材教具與幼兒桌椅增購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育處長翁書敏也指出，透過系統化補助與逐校評估，將持續擴大公共化教保服務供應，讓每一位幼兒都能獲得優質教育。這不只是托育，更是扎根教育的重要工程。

花蓮縣政府將持續以「就近、平價、優質」為原則，擴大全縣托育能量，讓每個鄉鎮市的家長都能在生活周邊找到最合適的教保服務。依幼兒與家庭需求滾動調整，打造更完善的學前教育網絡。

12/07 全台詐欺最新數據

小腳步的大風景！花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」原則

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

