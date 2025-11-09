　
鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲鳳凰快速移動，將成強颱。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

網搜小組／劉維榛報導

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，鳳凰直接影響、甚至登陸台灣的機率相當高，同時示警3個撲台注意時程，基宜花東、新北東側、雙北山區嚴防連續三天劇烈降雨；大台北周二（11日）共伴有大雨，以及中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書表示，鳳凰颱風過去6小時持續快速移動，同時也增強到中度颱風上限，即將在今（9日）下午成為今年第5個強烈颱風。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》預測，如果鳳凰路徑上沒有特殊變化，周三（12日）上午暴風圈將接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，周三深夜至周四凌晨之間「登陸彰化～台南之間」，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。

粉專小編說，整體來看，鳳凰直接影響甚至登陸台灣的機率相當高，不過，確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」。假設一、若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；假設二、若北轉角度較大，從苗栗到屏東都可能落入颱風中心的影響範圍。

至於各地風雨影響，粉專小編直言，目前仍難有精確研判，雖然趨勢顯示颱風靠近台灣時會由中度逐步減弱為輕度颱風，但實際影響仍取決於其在周一（10日）脫離菲律賓後的重新整合速度，以及接近台灣期間的減弱幅度，這些變化將直接左右各地風雨強度差異，周一至周三鳳凰的每一步都是關鍵。

由於颱風體型龐大，粉專也提出警訊，基宜花東、新北東側、雙北山區嚴防連續三天劇烈降雨；大台北周二（11日）共伴有大雨；中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢。最後，小編再三呼籲，民眾趕緊做好準備，別因為可能只剩下輕度颱風而有僥倖心態。

底下網友紛紛祈禱，「天佑台灣」、「菲律賓應該是保不了了，至少保個台灣南部吧」、「路徑圖看來是嘉義登陸真的嗎？不妙啊」、「以過往的經驗，路徑似乎都比預估的更往南偏」、「澎湖人在此，風力跟東北季風加成應該是很可觀的」。

11/07 全台詐欺最新數據

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

颱風「鳳凰」預計9日晚間登陸菲律賓，隨後大轉彎朝北往台灣方向直撲而來。鳳凰已增強至超級颱風，威力驚人，不容小覷。根據日本氣象廳預測路徑，鳳凰將於12日、13日最靠近台灣，且有望登陸，甚至從西台灣橫穿整個台灣，再往沖繩移動。

北部、東部「周一開始爛天氣」！粉專曝1好消息

北部、東部「周一開始爛天氣」！粉專曝1好消息

馬太鞍堰塞湖達黃色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

馬太鞍堰塞湖達黃色警戒　3鄉鎮啓動預防撤離規劃

快訊／11級強風來了　今午後變天

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

