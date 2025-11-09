　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」　風雨影響時程曝光

▲▼ 。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲鳳凰強度預估在12日午後迅速減弱。（圖／翻攝賈新興臉書）

網搜小組／劉維榛報導

颱風鳳凰預估12日（周三）恐從中部附近登陸台灣！氣象專家賈新興預測，11日中午前後就會發布陸上警報，有可能會在台中、苗栗一帶登陸，但因環境發展條件不佳，鳳凰12日午後有迅速減弱的趨勢，到了13日早上變為熱帶性低氣壓，隨後逐步消散。

氣象專家賈新興指出，鳳凰颱風有機會在今（9）日轉成強颱，預估傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，11日中午前後發布陸警機率高，當鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，強度會在12日午後有迅速減弱的趨勢，鳳凰將持續往東北部近海前進，因此12日至13日的強度變化很重要。

根據澳洲AI預測路徑顯示，賈新興說，颱風進到南海之後，強度會持續減弱，接著慢慢往台灣海峽南邊靠近，可能會在台中、苗栗一帶附近登陸。

未來天氣部分，賈新興預測，明（10日）北北基宜花東及屏東有局部短暫雨，傍晚起其他地區亦轉有局部短暫雨。11日傍晚前全台有雨，新竹至嘉義零星短暫雨，10日至11日宜花東易有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署預報員張承傳表示，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣將為輕度颱風等級，周四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

他進一步說明，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

11/07 全台詐欺最新數據

446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰颱風共伴效應北部東部北轉登陸減弱

