翁曉玲逼問停砍年金案　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的？

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委翁曉玲今（18日）詢問行政院秘書長張惇涵，政院是否會副署立院三讀通過的停砍公教年金案？張惇涵當場引用釋字717號協同意見書中關於世代正義內容，並反問翁曉玲，「知道這句話是誰講的嗎？」而該文字出自於翁曉玲丈夫、前大法官陳春生之手。隨後翁曉玲還痛批行政院比希特勒還獨裁，張惇涵則淡定反擊，「委員你是說過立法院比較大的」。

立法院司法及法制委員會今（18日）邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。

翁曉玲質詢時詢問，行政院會不會副署立法院三讀通過的停砍公教年金案？張惇涵回應，「跟委員報告，我想念一段文字」，「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」。

翁曉玲嗆，「你沒有提醒！」張惇涵反問，「委員，你知道這句話是誰講的嗎？」這句話是大法官陳春生在釋字717號協同意見書提出來的。翁曉玲怒回，「我先生的發言跟我們討論的…」。

翁曉玲還問，「張秘書長，請你回答我的問題！請你在今天，在我們的鏡頭、錄影鏡頭前，告訴我們全國的公教人員，你會不會副署？」張惇涵回應，「委員，咨文還沒有送到總統府跟行政院」，翁曉玲又嗆，你怎麼知道沒有送？張惇涵無奈回應，他早上才確認過有沒有送。

翁曉玲又嗆，所以呢？你確定現在還沒送？行政院的態度、立場呢？張惇涵則重申，「我說過了，行政院一定會做合乎法合乎憲的決定」，翁曉玲再問，「所以呢？你們會不副署嗎？」總統如果公告這法律你會執行嗎？張惇涵再次重申，行政院、總統府一定會做合法合憲的決定，「但現在立法院還沒把咨文送到總統府」。

翁曉玲怒批，合法合憲不是行政院決定的，現在行政院已經自我膨脹到五權架構機關「你們是最大的」，太荒謬，依照張惇涵說法，「就是你們自己認為你們就是最偉大」，所有法案經過立法院113個委員多少次討論所通過的法案，行政院可以不副署、不執行？賴清德可以不公告？這不是行政獨裁什麼是獨裁？這個才是行政獨裁！比希特勒還獨裁。

張惇涵反擊，「委員你是說過立法院比較大的」，「委員你是學者」，如果認為行政獨裁，也有制衡機制，還有憲法法庭、不信任案，行政沒有獨裁，行政還是被備質詢。