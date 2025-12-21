俄軍狂轟敖德薩至少8死27傷！　澤倫斯基：意圖切斷黑海出路

▲俄軍狂轟烏克蘭南部港口重鎮敖德薩至少8死27傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯近日持續加大對烏克蘭南部港口重鎮敖德薩（Odesa）的空襲力道。烏克蘭當局指出，俄軍19日深夜再度對敖德薩地區發動飛彈與無人機混合攻擊，造成至少8人死亡、27人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直言，俄方此舉是要切斷烏克蘭通往黑海的出海通道。

飛彈擊中港口設施 巴士遭波及釀死傷

根據烏克蘭國家緊急事務局（State Emergency Service）說法，這起死傷是因俄軍飛彈擊中敖德薩州城鎮皮夫登內（Pivdenne）一處港口基礎設施所致。當局指出，部分罹難者當時正在一輛巴士上，正好遭到砲擊波及。

烏克蘭方面表示，俄軍已連續9天對敖德薩及周邊地區發動攻擊，不僅造成市區與周邊地區長達一週的停電，也重創港口設施與民用船隻。

澤倫斯基：俄方再度封鎖沿海 冬季施壓烏克蘭

澤倫斯基20日在基輔（Kyiv）向媒體表示，俄羅斯近期密集打擊港口基礎設施與物流路線，敖德薩地區情勢嚴峻，「俄羅斯再次試圖限制烏克蘭的出海管道，封鎖我們的沿海地區。」

他指出，俄方目的在於於冬季製造混亂與心理壓力，導致燃料、糧食及醫療物資供應出現問題，進一步削弱烏克蘭的整體運作能力。

關鍵橋梁遭轟斷 燃料運輸路線受衝擊

此外，烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）透露，自18日以來，俄軍至少5度攻擊聶斯特河（Dniester River）上一座連接摩爾多瓦邊境的關鍵交通橋梁，目前已不堪使用，被迫中斷通行。

庫列巴指出，該路線約占烏克蘭燃料供應的4成，當局已緊急搭建浮橋，並將物流改道至其他地區，以維持民用與貨運交通。

儘管美國正嘗試透過外交斡旋推動停戰進程，俄軍攻勢仍未減緩。對此，俄羅斯國防部暫未回應，克里姆林宮則重申，烏克蘭的經濟與基礎設施是這場近4年全面戰爭中的「合法軍事目標」。