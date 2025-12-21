北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

▲捷運台北車站發生恐攻。（圖／攝影中心攝)



記者張靖榕／綜合報導

北捷台北車站與中山站19日發生隨機砍人事件，嫌犯張文行凶後墜樓身亡，釀成4死11傷的重大傷亡。事發當下，許多正在站內或準備出站的民眾一時之間並未意識到發生何事，直到看見閘門螢幕出現「免刷票，請速出站」的緊急提示，才驚覺北捷正在進行疏散；相關畫面事後在社群平台流傳，不少網友也因此大讚北捷應變迅速。

北捷閘門螢幕出現7字，儘速依指示離開就對了

有網友在社群平台Threads分享北捷閘門在案發當下的畫面，螢幕突然顯示「免刷票，請速出站」，工作人員也在現場引導人流，這才知道捷運系統已啟動緊急疏散模式。貼文引發大量討論，許多網友留言稱讚北捷在危機處理上的反應速度，認為這樣的設計能在第一時間降低人潮壅塞風險，對乘客安全具有實質幫助。





民眾肯定北捷應變措施

也有曾搭乘捷運、但未曾遇過類似狀況的民眾也表示，過去從未注意過這樣的疏散機制，若非親眼見到或經由分享得知，當下恐怕會不知所措。有人留言指出，希望未來不再發生這樣的悲劇，但也肯定北捷事前規劃的應變流程，讓民眾在混亂中仍能迅速被引導離開危險區域。

另有目擊者回憶，當時他人在M8出口附近，距離事發地點僅十多分鐘路程，北捷人員很快就到場處理，不僅打開所有可用的閘門，也不斷高聲提醒「不用刷卡，趕快出去」，加速人群撤離。他表示，現場並未出現明顯煙霧，許多乘客一開始誤以為只是小型火警，甚至還有人照常排隊準備刷卡出站，讓工作人員只能反覆喊話提醒，場面一度顯得無奈。