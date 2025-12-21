　
社會 社會焦點 保障人權

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

▲張文隨機攻擊4死（圖／記者陸運陞攝）

▲張文隨機攻擊4死（圖／記者陸運陞攝）

記者張靖榕／綜合報導

北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡；其中首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲余先生在察覺異狀後挺身而出制止歹徒，卻不幸遭一刀斃命。檢警相驗時感嘆其行徑屬於典型的「見義勇為」，社會各界也對他以生命阻止暴力的行為表達深切不捨與敬意。

大家都在逃，余先生選擇上前制止

警方調查指出，案發當時，兇嫌張文在台北車站地下空間施放煙霧彈，現場瞬間瀰漫濃煙，多數民眾本能逃離。余男見狀認為情況不對，選擇上前攔阻。兇嫌隨即抽出隨身攜帶、長約三十公分的雙面開鋒長刀行兇，余遭刺中心臟倒地，送醫後仍宣告不治，成為本案第一名罹難者。

余男家住桃園，平日桃園台北通勤。案發當天下班後，他如往常搭乘捷運通勤，自大安站抵達台北車站，出站後準備前往地下一樓平台，未料途中遇上正在犯案的兇嫌。警方指出，兇嫌行兇時配戴防毒面具，在月台與通道間投擲煙霧彈，畫面因煙霧與監視器角度受限而顯得模糊。

英勇行為阻止了傷害進一步擴大

檢警初步相驗指出，余男的致命傷為左肩遭刺，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房，傷勢嚴重且刀勢幾乎完全避開骨頭。員警私下感嘆，若刺擊位置稍有偏移、撞上肋骨，或許仍有一線生機，也指出在所有人選擇逃離的瞬間，唯獨余挺身而出，確實可能阻止傷害進一步擴大。

事件震驚全國，台北車站案發處昨日前往獻花悼念的民眾絡繹不絕。一名來自新竹的傅姓高三生特地北上，在現場放下一瓶茶與一封親筆信，信中寫道「感謝你的見義勇為……喝口茶，休息一下吧」，並表示若非余當下制止，後果恐怕更加嚴重。相關畫面與文字在社群平台迅速流傳，網路上湧現大量「致敬北捷英雄余大哥」的悼念貼文。

大家眼中的余先生

余妻接獲噩耗，與兩名女兒北上處理後事，家屬悲痛欲絕；余妻向前往慰問的台北市長蔣萬安表示，丈夫平日為人正直、富有正義感，遇到不公不義之事常選擇站出來。家屬昨日也返回案發地進行招魂儀式，短短數分鐘即完成，現場氣氛哀戚。

一名網友在Threads上悼念余先生，表示與對方是15年知心好友，記憶中的他是位身材不高，卻魅力十足的人，平日就十分熱心助人，「永遠看到他的都是幹勁十足的活力」，如今少了這位知己讓他難過再也無法互相關心，「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳。」

本案另有兩名死者，分別是在南西商圈路口停等紅燈時，僅因「看了一眼」遭割頸的卅七歲蕭姓機車騎士，以及在誠品南西店四樓逛街、胸口遭劃傷的卅七歲王姓男子。蕭男同樣從事物業保全，當時正準備前往上班，其姊姊曾對媒體哀痛表示「嫌犯殺了我的弟弟」。兩名死者昨經相驗後，檢方指示遺體暫時冰存。

此外，曾任日本電視台記者的木下黃太，案發時恰巧在誠品南西店附近，目睹一名機車騎士遭砍傷倒地。他事後自拍影片哽咽表示，手邊沒有任何急救器材，只能徒手嘗試止血，卻眼睜睜看著對方失去意識，無力感令他至今難以釋懷。這起事件不僅帶走多條性命，也在社會留下深刻傷痕。

12/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

