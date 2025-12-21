　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

▲張文策劃無差別殺人。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文事先策劃無差別殺人。（圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市警方偵辦「北捷連續攻擊案」，專案小組進一步追查發現，兇嫌張文在雲端空間留有一份完整的「作案計劃書」，內容顯示他為生存遊戲玩家，自10月上旬起即開始策劃犯案，並自行學習製作汽油彈，同時透過網路電商購買多項裝備，包括仿軍用級金屬煙霧手榴彈、面罩等配備。

以鄭捷為重要參考指標

警方指出，張文購入的是標示為「仿軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 SMOKE GRENADE）」的「SG仿真版煙霧彈」，每顆市價約650元至900元，另搭配防護面罩等裝備，顯示其準備過程相當周密。

調查也發現，張文犯案前曾大量瀏覽並記錄「北捷鄭捷隨機殺人案」的相關資料，試圖深入研究鄭捷的犯行模式，但並未完全複製。警方分析，張文認為鄭捷是在捷運封閉式車廂內行兇，幾乎無法逃逸，等同自尋死路，因此刻意選擇在台北車站外、捷運站出入口等開放空間犯案，以利製造混亂後脫身。

警方目前尚未掌握張文犯案的明確動機，初步研判他屬於模仿犯（copy cat），意圖藉由效法鄭捷手法製造社會恐慌、引發外界關注。

犯案時序、軌跡有9成與計畫高度吻合

警方指出，張文的筆記型電腦已在租住處遭焚毀，硬碟資料復原仍需時間，因此現階段先從雲端內容著手調查。經比對雲端「作案計劃書」內容，警方發現張文19日的實際行動，約有9成以上與計劃書所載的行動軌跡與時序高度吻合。

不過，警方研判，張文在進入南京西路誠品大樓後，疑似逃脫計畫出現漏洞，可能遇到事前未預料的變化，或察覺警方已自大樓下方展開圍捕，導致逃生路線遭切斷，最終墜樓身亡。

社會邊緣人的孤狼犯案

警方進一步比較指出，張文與鄭捷在動機、犯案地點選擇及「孤狼型」特質上高度相似。兩人皆被周遭親友形容個性孤僻、與家庭關係疏離；鄭捷案發前遭大學退學、沉迷電玩，張文則曾被軍方勒退，轉任保全後亦適應不良，皆缺乏穩定的人際支持網絡。

警方認為，長期累積的心理壓抑，最終導向以極端暴力方式進行所謂的社會「宣示」，是兩起案件的重要共通點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮
台北馬拉松開跑！693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示
徒手幫騎士止血！　日記者：已完成愛滋預防性投藥
挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝
張文計畫書曝「鄭捷模式」死路一條　選開放空間犯案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮5萬交保

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市遊覽車右轉擊落單車！女騎士倒地破相擦挫傷　驚險瞬間曝

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮5萬交保

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市遊覽車右轉擊落單車！女騎士倒地破相擦挫傷　驚險瞬間曝

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

中國網球選手逄仁龍操縱比賽　被罰禁賽12年

張文隨機砍殺37歲銀行員　兆豐聲明：不捨悲痛

快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮5萬交保

快訊／日本青森外海5.5地震！最大震度4　北海道也在晃

兩津回來了！《烏龍派出所》睽違10年推新動畫　聲優陣容將更換

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

EXO睽違8年合體MMA！慶功宴感人一幕　D.O.罕見發文：愛哭鬼們

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜　1小時神速復原場地

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

社會熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

更多熱門

相關新聞

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

27歲男子張文前晚在台北捷運等多處隨機殺人，造成4死11傷，最後進入誠品南西店後墜樓身亡。資深刑警分析指出，張文犯案前已有縝密規劃，包含事前勘查地形、將藏匿處自租住地轉移至附近商旅、犯案過程多次變裝，而且並未攜出所有預備武器，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，並不排除還計畫進一步犯下規模更大的犯行。

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

關鍵字：

張文北捷隨機殺人鄭捷

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

Google將永久停用暗網報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面