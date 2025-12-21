張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

▲張文事先策劃無差別殺人。（圖／記者陳以昇攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北市警方偵辦「北捷連續攻擊案」，專案小組進一步追查發現，兇嫌張文在雲端空間留有一份完整的「作案計劃書」，內容顯示他為生存遊戲玩家，自10月上旬起即開始策劃犯案，並自行學習製作汽油彈，同時透過網路電商購買多項裝備，包括仿軍用級金屬煙霧手榴彈、面罩等配備。

以鄭捷為重要參考指標

警方指出，張文購入的是標示為「仿軍用級金屬煙霧手榴彈（M18 SMOKE GRENADE）」的「SG仿真版煙霧彈」，每顆市價約650元至900元，另搭配防護面罩等裝備，顯示其準備過程相當周密。

調查也發現，張文犯案前曾大量瀏覽並記錄「北捷鄭捷隨機殺人案」的相關資料，試圖深入研究鄭捷的犯行模式，但並未完全複製。警方分析，張文認為鄭捷是在捷運封閉式車廂內行兇，幾乎無法逃逸，等同自尋死路，因此刻意選擇在台北車站外、捷運站出入口等開放空間犯案，以利製造混亂後脫身。

警方目前尚未掌握張文犯案的明確動機，初步研判他屬於模仿犯（copy cat），意圖藉由效法鄭捷手法製造社會恐慌、引發外界關注。

犯案時序、軌跡有9成與計畫高度吻合

警方指出，張文的筆記型電腦已在租住處遭焚毀，硬碟資料復原仍需時間，因此現階段先從雲端內容著手調查。經比對雲端「作案計劃書」內容，警方發現張文19日的實際行動，約有9成以上與計劃書所載的行動軌跡與時序高度吻合。

不過，警方研判，張文在進入南京西路誠品大樓後，疑似逃脫計畫出現漏洞，可能遇到事前未預料的變化，或察覺警方已自大樓下方展開圍捕，導致逃生路線遭切斷，最終墜樓身亡。

社會邊緣人的孤狼犯案

警方進一步比較指出，張文與鄭捷在動機、犯案地點選擇及「孤狼型」特質上高度相似。兩人皆被周遭親友形容個性孤僻、與家庭關係疏離；鄭捷案發前遭大學退學、沉迷電玩，張文則曾被軍方勒退，轉任保全後亦適應不良，皆缺乏穩定的人際支持網絡。

警方認為，長期累積的心理壓抑，最終導向以極端暴力方式進行所謂的社會「宣示」，是兩起案件的重要共通點。